1º lugar - Rayssa Leal (BRA), com nota 31.9;

2º lugar - Nishiya Momiji (JAP), com nota 30.6;

3º lugar - Paige Heyn (EUA), com nota 28.8;

4º lugar - Uemura Aoi (JAP), com nota 27.9;

5º lugar - Oda Yumeka (JAP), com nota 20.7;

6º lugar - Chloe Covell (AUS), com nota 20.4.