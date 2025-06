Com tensão no fim, Thunder vence Pacers e se aproxima do título da NBA

O Oklahoma City Thunder venceu o Indiana Pacers por 120 a 109, pela quinta partida da série na final da NBA, nesta segunda-feira (16), no Paycom Center. Em grande noite de Jalen Williams e Shai Gilgeous-Alexander, o OKC conseguiu aproveitar os erros dos visitantes e o mando de quadra para vencer, abrir 3 a 2 na série e se aproximar do título.

A sexta e talvez última partida da série entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers será realizada na quinta-feira (19), no Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis, às 21h30 (de Brasília).

🏀 Como foi Thunder x Pacers?

A partida começou com superioridade do Thunder, que abriu 17 a 12, com Chet Holmgren e Jalen Williams sendo os protagonistas do ataque. Mesmo após tempo técnico, Oklahoma seguiu superior ao aproveitar os diversos turnovers do Pacers, sete no primeiro quarto. Na parte final do período, Shai Gilgeous-Alexander e Carson Wallace apareceram e o time da casa abriu 32 a 22.

No segundo quarto, logo no início, Tyrese Haliburton se lesionou sozinho ao iniciar a correr e sentir dores na panturrilha. O jogador saiu de quadra por alguns minutos, mas retornou rapidamente mesmo com uma lesão muscular. Mesmo com o astro em ação, o Pacers seguiu sem conseguir a reação e viu o Thunder aumentar a vantagem para 59 a 43, com Jalen Williams anotando dez pontos no período.

Jalen Williams foi o cestinha da partida com 40 pontos (Foto: Jesse D. Garrabrant/AFP)

Após o intervalo, Indiana equilibrou as ações, mas sem conseguir cortar a diferença construída por Oklahoma. Na metade do quarto, os reservas do Pacers fizeram a diferença, principalmente T.J. McConnell, que marcou seis pontos seguidos para diminuir o placar em 75 a 68. Na sequência, os visitantes seguiram melhores com McConnell e foram para o último período atrás por 87 a 79.

O quarto final foi tenso, com o Pacers encurtando mais a diferença e ficando atrás no placar por apenas cinco pontos, 95 a 90. Porém, após sequência de erros no ataque do Indiana, Oklahoma aproveitou rapidamente e abriu 100 a 93. Após turnover, Indy sucumbiu e viu o Thunder disparar no placar novamente, com Williams e Gilgeous-Alexander sendo decisivos para sacramentar a vitória do OKC por 120 a 109. Com o resultado, o Oklahoma City Thunder vira a série para 3 a 2 e fica a apenas uma vitória de se sagrar campeão da NBA.

O Oklahoma City Thunder venceu o Indiana Pacers por 120 a 109 (Foto: Matthew Stockman/AFP)

