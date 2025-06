Umar Nurmagomedov revelou detalhes das negociações entre o UFC, Islam Makhachev e Ilia Topuria, esclarecendo a estratégia da organização para os dois lutadores. O primo de Khabib explicou em entrevista ao canal do YouTube "Adam Zubayraev", que a maior liga de MMA do mundo tentou convencer Makhachev a focar na categoria dos meio-médios (77 kg). A conversa aconteceu durante visita de Hunter Campbell, executivo do UFC, ao Daguestão.

As informações divulgadas nesta segunda-feira (16) contradizem rumores de que o atual campeão dos pesos-leves estaria evitando um confronto com Topuria. Segundo Umar, a organização tem interesse específico em promover o lutador espanhol como campeão da categoria até 70 kg devido ao seu potencial comercial.

O plano do UFC envolvia diferentes cenários dependendo dos resultados de outras lutas. Makhachev, embora interessado em conquistar um segundo cinturão, não pretendia abandonar seu título atual na divisão dos leves.

- O (Hunter Campbell) veio (ao Daguestão) visitar o Islam. Ele é super dedicado ao trabalho, foi ele que tirou a luta entre Khabib e Conor do papel. Ele voou até aqui e, sinceramente, não sei nem se posso falar isso, mas eles (UFC) queriam que o Islam subisse. Eles querem fazer o Topuria campeão nos pesos-leves, não porque o Islam queria subir, mas porque eles querem que ele (Topuria) seja o campeão lá. Eles acreditam que ele realmente consegue vender lutas. O plano era: se o Belal vencesse, Islam defenderia o título até 70 kg contra o Topuria. Mas com o Belal fora de cena, Islam sobe para 77 kg para se tornar bicampeão. Ele não queria (abrir mão do cinturão). Ele não tinha a intenção de abdicar. Ele ainda quer lutar com 70 kg também - declarou Umar Nurmagomedov.

Topuria, ex-campeão dos pesos-penas (66 kg), enfrentará Charles Oliveira no UFC 317, marcado para 28 de junho em Las Vegas. O espanhol busca adicionar um segundo título ao seu currículo, enquanto o brasileiro tenta recuperar o cinturão que já foi seu.

O resultado desse combate pode alterar significativamente os planos do UFC para ambas as categorias. Se Topuria vencer, a organização poderá seguir com a estratégia de promovê-lo como campeão dos leves. Caso Oliveira surpreenda e vença o favorito espanhol, o Ultimate precisará reconsiderar seus planos para os dois lutadores.

