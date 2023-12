O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou no domingo (3) os concorrentes ao troféu de Atleta do Ano de 2023. Ana Patrícia e Duda (vôlei de praia), Bia Haddad (tênis) e Rebeca Andrade (ginástica artística) são as representantes femininas. Já no masculino, a disputa será entre Filipe Toledo (surfe), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Marcus D´Almeida (tiro com arco). O Lance! traz abaixo um resumo dos resultados obtidos pelos candidatos durante o ano.