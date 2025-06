Kamaru Usman retornou ao octógono com vitória sobre Joaquin Buckley na luta principal do UFC Atlanta, no último sábado (14), encerrando um jejum que durava desde 2021. A performance dominante marcou a volta do ex-campeão à coluna das vitórias após três derrotas consecutivas.

Durante a coletiva de imprensa após o evento, Usman se emocionou ao comentar a superação dentro e fora do esporte. Sem detalhar, o nigeriano afirmou que precisou enfrentar dificuldades físicas e pessoais para retomar sua melhor forma.

— Faz tempo, não só voltando aqui, mas voltando à coluna das vitórias. Eu enfrentei muitas coisas apenas para chegar aqui. Consertando meu corpo, fisicamente, pessoalmente, muitas coisas. Acho que a expressão seria que enfrentei muitos demônios apenas para voltar para cá. Tive que passar por muita coisa, mas, felizmente, com uma ótima equipe, um ótimo sistema de apoio, uma ótima família, estou aqui de volta — afirmou.

Kamaru Usman derrotou Joaquin Buckley no UFC Atlanta (Foto: Divulgação/UFC)

Apesar de estar apenas iniciando sua recuperação no ranking dos meio-médios (77 kg), Usman declarou que deseja disputar o cinturão novamente em breve. O lutador acredita que sua trajetória e legado podem abreviar o caminho até uma nova chance pelo título. Atualmente, o campeão da categoria é Jack Della Maddalena, que deve enfrentar o russo Islam Makhachev, ex-campeão dos leves (70 kg), em defesa de título ainda sem data oficializada.

Como foi Usman x Buckley?

Mal a luta começou e, mesmo sabendo que a previsão era de cinco rounds, Usman mostrou sua experiência e que não estava para brincadeira: assim que Buckley partiu para cima, o nigeriano levou a luta para o chão e lá a manteve até o fim do primeiro round, deixando o americano em posição desconfortável, fazendo-o sofrer com socos e cotoveladas.

No segundo round, o estadunidense até conseguiu acertar um forte golpe, mas na metade do período, ele de novo levou o confronto para o chão, e mais uma vez deixando Buckley em desconforto. E dali não saiu mais até soar o sinal. Usman chegou a provocar o rival, dificultando que o adversário levantasse e o obrigando a cair no chão, quase provocando um desentendimento.

Mesmo com um ferimento perto do olho direito, Buckley começou o terceiro round disposto a achar o golpe perfeito, tentando recuperar os pontos perdidos nos rounds anteriores. E quando acertou uma boa sequência de golpes, Usman voltou a derrubá-lo e pegar a luta para a posição desconfortável. O nigeriano terminou mais uma vez montado sobre o rival, golpeando com socos e cotoveladas, sem chance de defesa para o americano.

Joaquin Buckley foi apresentado ao seu primeiro quarto round vivendo um dilema: não se aproximar muito do nigeriano para evitar nova ida ao chão, mas manter uma distância razoável para achar o golpe perfeito. Ele encontrou alguns golpes certeiros, mas novamente terminou no chão sendo castigado por Usman.

No quinto e último round, Usman mostrou que a idade pesa em algum momento: não conseguiu em momento algum levar o adversário ao chão. Buckley acertou muitos golpes, e um deles seria decisivo, mas o upper passou raspando no rosto do nigeriano. Visivelmente cansado, Kamaru administrou a luta e suportou os golpes para sair vencedor. Ao soar do gongo, ambos se cumprimentaram respeitosamente.