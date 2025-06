A relação entre atleta e patrocinadores vai muito além de contratos e propagandas, é preciso criar uma vínculo profundo para que a parceria traga o resultado esperado, como defende o surfista Pedro Scooby. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o esportista ressaltou esse outro lado da carreira de atletas, contando as suas experiências e destacando outras referências. Assista à declaração no vídeo abaixo.

— Eu tento ter uma relação profunda e verdadeira com todos os meus patrocinadores, eu valorizo muito. A relação atleta e patrocinador é uma troca e, quanto mais você se entrega para a marca, mais fácil fica. Eu sempre tive esse lance de buscar relações longas e duradouras porque eu acredito que elas ficam mais verdadeiras — disse o surfista.

Scooby também deu exemplos de atletas de fora do surfe que trabalham bem essa relação com patrocinadores.

— Os atletas que trabalham bem fora do momento que estão praticando o esporte tem um destaque muito grande. No futebol, por exemplo, o David Beckham sempre trabalhou isso muito bem. O Ronaldo Fenômeno também. E para aqueles que não tem tanta facilidade, quando tem uma equipe muito boa, ajuda bastante — comentou Pedro Scooby.

Pedro Scooby durante um podcast (Foto: Reprodução / Youtube)

No entanto, nem todo contrato deve ser fechado. Pedro afirmou que atleta e marca devem ser parecidos para "unir o útil ao agradável". Assim, a relação fica mais leve e tem mais chances de trazer o resultado esperado para ambos.

— Se for para uma marca que eu não gosto, eu prefiro nem fazer. Porque eu vou me dedicar. Já aconteceu de eu fechar com uma marca que eu não curtia muito e acabei me arrependendo, então eu acabo priorizando — completou.

WSL: etapa em Saquarema acontece em junho

A etapa em Saquarema da WSL começa neste sábado (21) na Praia de Itaúna, no Rio de Janeiro. Essa será a oitava etapa do Championship Tour (CT) e promete ser decisiva na corrida pelo título mundial.

O brasileiro Yago Dora superou o japonês Kanoa Igarashi, número 3 do mundo, e se sagrou campeão da etapa de Trestles no último sábado (14). O surfista se estabilizou na vice-liderança do ranking mundial, ficando atrás apenas do sul-africano Jordy Smith.

Ítalo Ferreira caiu para a 5ª posição do ranking após surpreendentemente perder nas oitavas de final para o australiano Joel Vaughan. Outro brasileiro que caiu nas oitavas foi Filipe Toledo. O paulista foi eliminado, em decisão polêmica, para o número 10, Griffin Colapinto.

