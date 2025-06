O lutador brasileiro Rodolfo Bellato se manifestou nas redes sociais após a luta contra Paul Craig, no último sábado (14), no UFC Atlanta, ser encerrada sem resultado. O confronto terminou em "no contest" após Bellato ser atingido por um golpe ilegal – uma pedalada enquanto estava com três apoios no chão. Apesar de não ter infringido as regras, o meio-pesado foi acusado por parte da comunidade do MMA de ter simulado os efeitos do golpe para obter uma vitória por desqualificação.

Uma das críticas mais repercutidas partiu do ex-lutador Anthony Smith, que afirmou que Bellato teria fingido um nocaute para vencer o combate. Diante das acusações, o brasileiro utilizou seu perfil no Instagram para esclarecer o ocorrido. Segundo ele, o golpe foi inesperado e causou reações imediatas no corpo, como formigamento e perda parcial da visão.

— Vi algumas coisas na internet, dizendo que fui um ator ali e coisas do tipo. No momento que estava no chão, não esperava tomar um chute na cara (de forma ilegal). Foi um chute forte, quando olhei para o juiz para reclamar, meu corpo todo começou a formigar e minha visão sumiu. Após isso não me lembro de nada. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu nunca faria isso (encenar), eu nunca fugi de guerra. Por que eu simularia algo ganhando o primeiro round? — declarou.

O incidente ocorreu nos segundos finais do primeiro round. Após o golpe, médicos e equipe de arbitragem avaliaram a situação e decidiram encerrar o combate, alegando que Bellato não tinha condições físicas de continuar. A análise apontou que o golpe aplicado por Craig não foi intencional, o que impediu uma desqualificação e levou à oficialização do “no contest”.

Ao fim, Bellato também agradeceu o apoio dos fãs e garantiu estar bem de saúde.

- Deus sabe de todas as coisas! A todos os que torcem para mim, eu estou bem de saúde e em breve estarei de volta, muito obrigado! — concluiu.

