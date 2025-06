O Tight End George Kittle assinou uma extensão contratual de quatro anos com o San Francisco 49ers no valor de US$76,4 milhões, se tornando o jogador mais bem pago da posição na NFL. O acordo ultrapassou o contrato de US$19 milhões por ano de Trey McBride, do Arizona Cardinals, que até então liderava o mercado desta posição que, segundo o jogador, não tem sido tão valorizada na liga.

continua após a publicidade

Apesar de ocupar o topo da lista salarial da posição, George Kittle afirmou que espera ver outros jogadores superando seu contrato, para que o mercado continue se valorizando. Atletas de peso como Travis Kelce, por exemplo, o mais bem sucedido da posição em atividade, tem um contrato atual de apenas 2 anos por 4.5 milhões de dólares.

- A única forma do mercado de Tight Ends continuar crescendo é se todos estiverem sendo bem pagos. Não adianta só um cara ganhar muito e o mercado ficar estagnado por quatro anos. Isso prende todo mundo. Eu quero ver todo mundo tendo grandes temporadas, jogando bem — só não contra os 49ers. No restante da temporada, podem jogar o quanto quiserem, porque quero ver todo mundo sendo valorizado. Assim, quando o Brock Bowers for negociar o contrato dele em três anos, ele vai passar dos US$ 20 milhões, o que certamente vai acontecer. Esse é o objetivo - afirmou George Kittle durante participação no The Dan Patrick Show, nesta segunda-feira (16).

continua após a publicidade

George Kittle é fundador do Tight End University

George Kittle, que é um dos criadores do Tight End University — evento que reúne os principais Tight Ends da NFL para treinos e troca de experiências — acredita que a posição ainda tem muito potencial a ser explorado e valorizado.

- Quando começamos o Tight End U, o teto salarial da posição era em torno de 15 milhões. Agora, estamos nos aproximando dos 20. O mercado está crescendo aos poucos. Como TE, que faz de tudo em campo, acredito que deveríamos ganhar mais. Mas estamos trabalhando nisso - garantiu Kittle.

continua após a publicidade

Novos talentos prometem aquecer ainda mais o mercado

Além de Kittle, nomes como Trey McBride e Travis Kelce já conquistaram contratos expressivos. E a tendência é de que mais jogadores sigam o mesmo caminho nas próximas temporadas.

Atletas como Sam LaPorta e Kyle Pitts estão no radar para receber grandes quantias. Jovens talentos como Dalton Kincaid, Tucker Kraft e Isaiah Likely também surgem como apostas para o futuro da posição, caso consigam evoluir consistentemente.

Apesar da crescente importância dos Tight Ends no jogo aéreo e nas formações de bloqueio, a posição ainda não acompanhou a valorização acelerada do mercado de Wide Receivers na NFL. Atualmente, 21 jogadores desta posição já possuem contratos que ultrapassam os US$ 20 milhões por ano — algo ainda distante da realidade dos Tight Ends, como George Kittle.

No entanto, com os valores dos Wide Receivers disparando a cada ano, algumas equipes da NFL já enxergam nos Tight Ends que recebem bola em rotas longas, assim como Travis Kelce e George Kittle, uma alternativa mais econômica e estratégica para manter alto nível ofensivo sem comprometer tanto o teto salarial da equipe, no ano.