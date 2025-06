Antônio Guerra Peixe, treinador da Seleção Brasileira de handebol de praia, está retido no Irã desde sexta-feira (13), quando ataques israelenses provocaram o fechamento do espaço aéreo iraniano. O técnico acompanha uma comitiva de 19 pessoas, incluindo dez adolescentes, que se dirigiam à Tunísia para uma competição mundial com início previsto para o dia 17 deste mês.

A delegação brasileira estava no aeroporto prestes a embarcar para Dubai quando os bombardeios começaram. O grupo ficou impossibilitado de prosseguir viagem após o cancelamento do voo. Em entrevista para o portal "g1", Guerra Peixe deu a sua versão sobre os fatos.

- Muito próximo do embarque ouvimos o estrondo baixo. Era o ataque de Israel. Voo cancelado e aeroporto fechado, além do espaço aéreo - disse o treinador.

Guerra Peixe, que trabalha no Irã desde abril e reside em São Paulo, considera três opções para deixar o país: tentar viajar no dia 16 para Dubai e seguir para a Tunísia; dirigir-se à fronteira com a Turquia para chegar a Istambul e retornar ao Brasil; ou aguardar uma operação de resgate do governo brasileiro.

- A sensação é de impotência. Já estávamos no aeroporto e foi cancelado de repente. A percepção aqui no Irã é de que não está acontecendo nada, mas vemos pelas televisões, o mundo está mostrando. Existe uma preocupação muito grande - declarou Guerra Peixe.

Os bombardeios israelenses tiveram como alvo instalações militares e nucleares iranianas. O Irã revidou na mesma noite com aproximadamente 100 mísseis contra território israelense, com novos ataques ocorrendo na manhã de sábado (14).

A agência de notícias iraniana Fars informa que 78 pessoas morreram e 329 ficaram feridas nos ataques israelenses. Em Israel, o serviço de emergência confirmou três mortes e 82 feridos resultantes das ofensivas iranianas desde sexta-feira. O jornal Haaretz reporta que 40 pessoas ficaram feridas em Israel.

Entre as vítimas fatais no Irã estão líderes do governo, membros das Forças Armadas e dois cientistas nucleares. O Ministério das Relações Exteriores iraniano enviou uma carta à ONU acusando Israel de iniciar o conflito, enquanto Israel afirma que sua operação visa impedir o avanço do programa nuclear iraniano.

O conflito também impactou as negociações nucleares entre Estados Unidos e Irã, que estavam agendadas para domingo (15) em Mascate, capital de Omã. O cancelamento foi confirmado no sábado (14) pelo ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr Albusaidi.

- As negociações entre o Irã e os Estados Unidos, que estavam agendadas para este domingo em Mascate, não ocorrerão. Mas a diplomacia e o diálogo continuam sendo o único caminho para uma paz duradoura - afirmou Albusaidi.

Os ataques israelenses atingiram diversas localidades no território iraniano, enquanto os mísseis iranianos foram direcionados a várias regiões de Israel, incluindo Jerusalém e Tel Aviv, onde explosões foram registradas.

