Ramon Dino e Rafael Brandão se encontraram na academia Ironberg, que foi recentemente comprada por Neymar. Os dois atletas estavam treinando no local e pararam para conversar. O diálogo, que foi registrado e publicado no canal de Brandão, flagrou o espanto do open com o feito atingido por Ramon nessa fase da sua preparação.

Ainda longe da sua próxima competição, o Mr. Olympia 2025, Dino está fazendo um período de off-season, com uma dieta mais calórico. Com isso, o brasileiro alcançou a marca de 122Kg - mantendo uma aparência muscular e um percentual de gordura que impressionaram o open Rafael Brandão. Com limite de 103Kg para sua categoria no fisiculturismo, Brandão demonstrou preocupação com a quantidade de peso que Ramon terá que tirar considerando a condição que ele está com 122Kg.

O fato fez Rafael até questionar se Ramon não pensa em migrar para a categoria Open, que não tem limite de peso. Dino, porém, descartou a possibilidade por enquanto, afirmando que seu planejamento de carreira é na Classic Physique.

- Eu penso (em ir para categoria Open) mas agora não. É muito trampo para fazer. E agora que a porta está aberta na Classic Physique (com a aposentadoria de Chris Bumstead, o Cbum, atual campeão da categoria)v vou ficar um tempo e depois ir para Open - disse Ramon, que seguiu:

- É o primeiro off que eu faço agora. É a primeira vez que eu to comendo bem, e ainda não é tanto assim como vocês (Brandão e Horse, atletas open) comem. A refeição de vocês é quase 1Kg. A minha está sendo 400g de carboidrato e 250g de proteína.

Ramon comenta plano de carreira para categoria Open

Ramon Dino concedeu entrevista para o influenciador do mundo do fisiculturismo, Coach Rubens. O papo foi publicado no canal do Youtube de Rubens Gomes, que também foi treinador e é árbitro da modalidade. Dino fez revelações inéditas sobre sua carreira e comentou também sobre suas inteções de mudar de categoria no futuro.

- A gente vai continuar (na Classic Physique) até conseguir o título (do Mr Olympia). Depois que conseguir vamos manter por vários anos. Fazer pelo menos uns cinco anos, seis anos na Classic Physique e depois finalizar a minha carreira, migrar para a Open.