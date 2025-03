O atleta Classic Physique, Ramon Dino revelou que vai participar do Arnold Classic South America 2025, que será realizado em São Paulo, de 4 a 6 de abril. Por meio de sua rede social (Instagram), o brasileiro anunciou que estará no stand da sua patrocinadora de suplementos, Max Titanium, para interagir e tirar fotos com os fãs. Veja o post abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Ramon Dino revela medidas atuais do seu físico

A categoria "Classic Physique" não está confirmada no evento do Arnold Classic South America 2025. Apenas os atletas da Open bodybuilding e da Wheelchair marcarão presença no palco, representando os homens profissionais. Portanto, Ramon Dino só poderia competir, caso se "aventurasse" na categoria de cima.

Com a vaga garantida para o Mr. Olympia 2025, Ramon Dino já deu "start" na sua preparação. Acompanhado por Chris Aceto e Fabrício Pacholok, o brasileiro se encontra na fase de bulking (período de ganho de massa muscular). Pesando 122Kg, o Classic Physique espera bater os seus principais rivais: Mike Sommerfeld, Urs Kalecinski e Ruff Diesel, e conquistar a coroa da categoria no fim do ano.

continua após a publicidade

Ramon ao lado de Kai Greene nos Estados Unidos (Foto: Reprodução/Instagram)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte