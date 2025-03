Ramon Dino revela medidas atuais do seu físico

Ramon Dino revelou, em vídeo para o canal da Max Titanium, no Youtube, nesta terça-feira (5), suas medidas atuais do físico. O atleta está em preparação para o Mr. Olympia 2025. Dino é o atual top-4 de sua categoria, mas já alcançou o top-2 em duas oportunidades, 2023 e 2022.

Avaliado pelo médico e fisiculturista amador, Paulo Muzy, Ramon está com 122Kg, sendo 11,7 kg de gordura corporal, o que dá 9,6%. O IMC é 37,23. No atual período, Dino está em um processo chamado de "off season", que é quando o atleta fica com uma margem de peso maior do seu peso de palco para conseguir alcançar melhorias no shape.

O objetivo atual de Dino e vencer novamente Mike Sommerfield e Urs Kalensinski, seus rivais que tiveram resultados superiores no último Mr. Olympia. O maior inimigo de Ramon em cima dos palcos, Cbum, se aposentou após o título no ano passado. Com isso, o brasileiro está entre os favoritos para assumir a coroa da Classic Physique.

Medidas atuais de Ramon Dino (em off season)

Peso: 122 kg

9,6% de gordura (11,7 kg)

Pescoço: 46,5 cm

Tórax: 135 cm

Braço: 49 cm

Cintura: 94 cm

Quadril: 109 cm

Perna: 72,5 cm

Panturrilha: 48,5 cm

Medidas em abril de 2022 (em off season)