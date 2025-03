Atitude de Ramon Dino ao lado de gigante da open chama atenção

Ramon Dino apareceu ao lado de Carlão, atleta da categoria open, nesta sexta-feira (21). Em vídeo postado no Instagram pessoal de Rude Boy, atleta e preparador de fisiculturismo, Dino e Carlos André posam lado a lado, como se fosse um uma competição em cima do palco.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O que chamou a atenção e gerou comentários dos internautas nas redes sociais foi o tamanho e a atitude de Ramon para posar. O brasileiro não se intimidou de estar ao lado de um atleta de uma categoria maior do que a dele e conseguiu fazer frente em volume. Carlos faz parte da categoria open, que não tem limite de peso. Enquanto Dino precisar respeitar o limite de peso da sua altura na categoria Classic Physique.

Ramon Dino é constantemente sondado sobre um possível teste na categoria sem limite de peso. O brasileiro tem facilidade para ganhar volume de massa muscular e não é a primeira vez que ele impressiona do lado de um atleta mais pesado do que ele.

continua após a publicidade

É importante ressaltar que Dino está em fase de "off-season", que é quando um atleta de fisiculturismo está distante das competições e acaba ganhando mais peso para construção de massa muscular. Carlão, que posou a lado de Dino, está se preparando para o Arnold Classic Brasil, que será no início de abril, por isso o atleta está em "pré-contest". Nessa fase o fisiculturista acaba perdendo peso e tamanho, tentando chegar no menor percentual de gordura possível para o palco.

➡️ Ramon Dino revela medidas atuais do seu físico

Ramon Dino revela que vai sair da categoria Classic Physique

Ramon Dino concedeu entrevista para o influenciador do mundo do fisiculturismo, Coach Rubens. O papo foi publicado no canal do Youtube de Rubens Gomes, que também foi treinador e é árbitro da modalidade. Dino fez revelações inéditas sobre sua carreira e comentou também sobre suas inteções de mudar de categoria no futuro.

continua após a publicidade

- A gente vai continuar (na Classic Physique) até conseguir o título (do Mr Olympia). Depois que conseguir vamos manter por vários anos. Fazer pelo menos uns cinco anos, seis anos na Classic Physique e depois finalizar a minha carreira, migrar para a Open.

O brasileiro fez sua quarta participação no Mr Olympia no fim de 2024. Em todas as oportunidades, Dino ficou no dentro do top-5 e viu Cbum se sagrar campeão. Agora, com a lenda da categoria aposentada, o caminho fica aberto para Ramon conquistar o título pela primeira vez. Porém, o atleta já avisou que ganhar uma vez apenas não é seu objetivo. O acreano deseja viver uma dinastia e, depois de anos de reinado, fazer uma participação na categoria Open.

- Depois de eu ter feito minha carreira na Classic já vai ser suficiente. Eu não iria com tanta força assim para a Open, por ser um trabalho mais pesado. Eu não curtiria ficar tanto tempo me desgastando. No momento (ficar na Classic Physique) é mais saúde, o jeito que eu trabalho. Mas vai que acontece, eu tomar gosto, me destacar na Open - completou Dino.