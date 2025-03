Físico de fenômeno brasileiro impressiona e cresce rivalidade com Ramon Dino

Ramon Dino, apesar de consolidado no Brasil e no cenário internacional, é desafiado por um novo atleta repetidamente. O nome da vez é do já conhecido do público brasileiro e de todo o mundo é Caike Pro, ex-atleta da categoria Men´s Physique. O fisiculturista mudou de categoria e está prestes a estreiar na Classic Physique.

Carlos de Oliveira, conhecido como Caike Pro, foi por anos considerado o melhor atleta Men´s Physique brasileiro. Internacionalmente, era esperado que com o passar dos anos, ele se tornasse o grande campeão da categoria no Mr. Olympia, o que não aconteceu. O atleta entendeu que poderia ter resultados melhores na categoria Classic Physique. A decisão era um pedido de anos de boa parte dos comentaristas de fisiculturismo no Brasil, que diziam que a estrutura de Caike era feita para a Classic.

Com a mudança, o brasileiro tirou um tempo para se preparar, mas não demorou muito tempo até ele ser comparado a Ramon. Postulante ao título do Olympia desde que estreou na competição, Dino elogiou a evolução do desafiante, mas não se considerou ameaçado.

- Depois dessa primeira competição dele, dependendo do físico que ele levar, acho que ele vai se destacar entre os melhores no Brasil. Há muito tempo todos nós vimos, todos nós cobrávamos isso dele (mudança de categoria). A gente se encontrava no Centro de Treinamento e eu falava para ele mudar de categoria. Eu não digo que ele perdeu tempo, eu digo que ele estava achando o tempo dele, ele se sentir confiante para mudar de categoria - contou Ramon.

Caike está em preparação para o Pittsburgh Pro, onde vai competir contra grandes nomes do Mr Olympia, como Ruff Diesel, Michael Daboul e Josema. Perguntado sobre a estreia do ex-Men´s Physique, Dino disse que ainda é cedo, mas que o brasileiro pode surpreender. Ramon apontou também que nenhum rival do Brasil é capaz de vencê-lo neste ano, incluindo Caike Pro.

Ramon Dino concedeu entrevista para o influenciador do mundo do fisiculturismo, Coach Rubens. O papo foi publicado no canal do Youtube de Rubens Gomes, que também foi treinador e é árbitro da modalidade. Dino fez revelações inéditas sobre sua carreira e comentou também quem pode brigar com ele pelo título do campeonato em 2025, na ausência do aposentado Cbum.

- Para mim é a briga é so com o Mike Sommerfeld. Mas a gente já venceu ele várias vezes. Se chegarmos na condição certa, eu acho que não tem como ganhar novamente.

A pergunta de Coach Rubens levantou ainda a possibilidade de uma ameaça de Urs Kalencinski, que venceu Ramon em 2021 e 2024, ficando as duas vezes na terceira posição. Porém, Dino nem chegou a considerar o alemão, que também já foi batido pelo brasileiro em outras oportunidades.