Gabriel Bortoleto teve um fim de semana positivo durante a passagem da F1 por Mônaco, mas já está preparado para os desafios do GP da Espanha, que acontece neste fim de semana. A Sauber chega para a nona etapa da temporada com uma nova atualização para o carro e o brasileiro está confiante de que isso pode ajudar a conquistar resultados mais interessantes.

Na classificação em Mônaco, Bortoleto ficou a 0s023 do Q3 e largou de 16º no domingo. Na corrida, fez uma grande ultrapassagem em Andrea Kimi Antonelli no hairpin e, ainda que tenha levado o troco na sequência e caído para último quando o italiano deu o troco na Portier, se recuperou para cruzar a linha de chegada em 14º e repetir o melhor resultado da carreira — que também foi alcançado no GP da China.

Gabriel Bortoleto no GP de Mônaco de Fórmula 1 (Foto: Andrej Isakovic / AFP)

Bortoleto percebe evolução em Sauber

O GP da Espanha é o último da sequência de três corridas que começou em Ímola e depois foi para Mônaco. Nesse período, Bortoleto percebeu algumas evoluções no carro da Sauber — ainda que o equipamento não permita brigar por pontos constantemente — e está certo de que as atualizações que chegam para a etapa em Barcelona vão ajudar ainda mais a equipe.

— Estou ansioso por Barcelona, é uma pista em que já corri algumas vezes em categorias de base e sei o que esperar dela. Mônaco foi muito desafiador, mas aprendemos com as lições do fim de semana e seguimos para uma nova semana de corrida, a última de uma rodada tripla movimentada — destacou Bortoleto.

— Temos algumas atualizações chegando em Barcelona, então o foco será nos familiarizarmos com elas imediatamente, enquanto continuamos trabalhando no carro e em sua configuração, a fim de melhorar nossa classificação e posição na corrida — finalizou Bortoleto.

A Fórmula 1 realiza o GP da Espanha de 30 de maio a 1º de junho, em Barcelona, nona etapa da temporada 2025.