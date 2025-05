Ídolos do vôlei brasileiro dão boas-vindas a Ancelotti

Novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti anunciou, na última segunda-feira (26), sua primeira lista de convocados para os próximos compromissos nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Antes de soltar a lista, o italiano recebeu as boas vindas de diversos personagens de outras modalidades, incluindo ídolos do vôlei nacional.

Entre os atletas que foram recepcionar o novo técnico estavam Fabi, ex-líbero e bicampeã olímpica em Pequim 2008 e Londres 2012, e o atual técnico da Seleção Brasileira masculina de vôlei, Bernardinho. Ambos gravaram depoimentos a Ancelotti.

Zico, Falcão, Rivelino, Pepe, Kaká, Ricardo Rocha, Marta e Formiga também participaram do vídeo transmitido pela Confederação de Brasileira de Futebol (CBF). Além disso, o italiano recebeu um agasalho da Seleção Brasileira das mãos de Felipão, técnico que estava no comando durante o último título na Copa do Mundo de 2002.

Carlo Ancelotti recebe camisa das mãos de Felipão (Foto: Marcio Dolzan/Lance)

Convocação da Seleção Brasileira

Goleiros

Alisson (Liverpool-ING) Bento (Al Nassr-RSA) Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Alexsandro (Lille-FRA)

Beraldo (PSG-FRA)

Carlos Augusto (Inter de Milião-ITA)

Danilo (Flamengo)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Vanderson (Monaco-FRA)

Wesley (Flamengo)

Meio-campistas

Andreas Pereira (Fulham-ING)

Andrey Santos (Strasbourg-FRA)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Casemiro (Manchester United-ING)

Ederson (Atalanta-ITA)

Gerson (Flamengo)

Atacantes

Antony (Betis-ESP) Estêvão (Palmeiras) Gabriel Martinelli (Arsenal-ING) Matheus Cunha (Wolves-ING) Raphinha (Barcelona-ESP) Richarlison (Tottenham-ING) Vini Jr. (Real Madrid-ESP)

Próximos jogos da Seleção Brasileira