Seleção de vôlei apresenta novo uniforme para ciclo olímpico

Nesta terça-feira (27), a seleção brasileira de vôlei apresentou os novos uniformes para o ciclo olímpico de Los Angeles 2028, em evento realizado no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. A equipe feminina já entrará em quadra com as novas peças na próxima quarta-feira (4), quando estreia na Liga das Nações (VNL), no Ginásio do Maracanãzinho.

Os atletas da seleção participaram de um desfile para mostrar os novos uniformes. Todos os jogadores da seleção masculina convocados para a VNL participaram do evento, enquanto Rosamaria, Kisy, Julia Bergmann, Kika, Luzia e Marina, do time feminino, marcaram presença.

- Ainda não testamos o novo uniforme, mas o tecido é muito bom, você vê a qualidade só de colocar o uniforme. Isso nos ajuda bastante, quando você se sente confortável com uma roupa, fica muito mais fácil - avaliou o oposto Darlan.

A nova fornecedora de material esportivo é a Volt Sports, que fechou acordo para uniformes de jogo, treino e viagens das seleções de quadra e de praia, uniformes de jogo do Circuito Brasileiro de vôlei de praia, além de linhas licenciadas para o público. Segundo a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), a transição para a nova marca será feita de forma gradual ao longo de 2025.

Foram apresentados os uniformes de quadra e praia (Foto: Anna Ramos/ Lance!)

Veja o cronograma da seleção brasileira na Liga das Nações

VNL Feminina 2025: semanas, sedes e grupos do Brasil



4 a 8 de junho - Rio de Janeiro (BRA)

Grupo: Brasil, República Tcheca, Itália, Estados Unidos, Alemanha e República da Coreia;



18 a 22 de junho - Istambul (TUR)

Grupo: Brasil, Turquia, Canadá, República Dominicana, Alemanha e Tailândia;



9 a 13 de julho - Kanto (JPN)

Grupo: Brasil, Japão, Polônia, República da Coreia, Bulgária e França;



Fase final: entre 23 a 27 de julho - em sede a ser definida.

VNL Masculina: semanas, sedes e grupos do Brasil



11 a 15 de junho - Rio de Janeiro (BRA)

Grupo: Brasil, Irã, Ucrânia, Cuba, Estados Unidos e Eslovênia;



25 a 29 de junho - Chicago (USA)

Grupo: Brasil, Itália, Estados Unidos, Canadá, Polônia e República Popular da China;



16 a 20 de julho - Kanto (JPN)

Grupo: Brasil, Japão, Argentina, Alemanha, Estados Unidos e Turquia;



Fase final: entre 30 de julho a 3 de agosto - em sede a ser definida