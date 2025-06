Exclusivo: Ex-técnico da Seleção analisa ausência do basquete em Lima 2027

Na última quinta-feira (20), o Comitê Executivo da Panam Sports anunciou a lista de modalidades para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027, e a ausência do basquete pela primeira vez na história chamou a atenção. Lula Ferreira, ex-técnico da Seleção Brasileira, falou com exclusividade ao Lance! sobre a mudança no programa.

Segundo o ex-treinador, a exclusão da modalidade surpreende, já que o basquete é um dos esportes mais praticados em todos os continentes. Porém, Lula destacou que o nível técnico da competição nos Jogos Pan-Americanos caiu bastante nos últimos anos, o que pode ter influenciado a mudança.

- No basquetebol, os países estavam mandando equipes de terceira categoria, até porque os Jogos Pan-Americanos não são classificatórios, então perde um pouco o sentido no âmbito competitivo exatamente por isso. Houve um desgaste, muitas vezes o Brasil teve dúvida entre mandar uma equipe pra uma competição que não classifica pra nenhuma outra ou poupar os seus principais jogadores para competições de calendário muito mais importantes, como o Pré-Olímpico ou a Copa América - analisou.

Apesar de ter participado da conquista de dois ouros nos Jogos Pan-Americanos enquanto esteve à frente da Seleção Brasileira masculina, em 2003 e 2007, Lula Ferreira acredita que a exclusão da modalidade da competição não deve trazer prejuízos para o esporte.

- No aspecto técnico, essa medida não impacta em absolutamente nada o desenvolvimento da modalidade, até porque, a participação em Jogos Pan-Americanos nos tempos atuais nunca contribuiu pra nada. Claro que o Brasil, por exemplo, teve uma vitória significativa sobre o time americano, inclusive consagrando a geração do Oscar e do Marcel, mas isso foi em 1987. Nos tempos de hoje, a competição dos Jogos Pan-Americanos é uma competição de menor expressão técnica - explicou.

Além de treinar a Seleção Brasileira no início dos anos 2000, Lula Ferreira comandou o Franca Basquete de 2012 a 2018 e, na sequência, assumiu como supervisor técnico da equipe até 2024, participando da conquista do tetracampeonato do NBB (Novo Basquete Brasil) pelo time paulista.

Basquete brasileiro disputou todas as edições dos Jogos Pan-Americanos (Foto: CBB/Divulgação)

Basquete brasileiro nos Jogos Pan-Americanos

Os Jogos Pan-Americanos são disputados desde 1951, com a primeira edição em Buenos Aires, na Argentina, e o basquete integrou o programa em todas as edições até Santiago 2023. O Brasil esteve presente em todas as edições, tanto no masculino quanto no feminino, desde a inclusão em 1955.

Ao todo, foram 24 medalhas conquistadas pelas duas seleções na competição. O basquete masculino brasileiro tem cinco ouros, duas pratas e seis bronzes, enquanto as mulheres somam três ouros, quatro pratas e quatro bronzes.