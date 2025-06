O Brasil vai receber o Campeonato Pan-Americano de Ginástica Aeróbica de 2026. A confirmação da União Pan-Americana de Ginástica (UPAG) chegou nesta quinta-feira (19) e adiciona mais um grande evento ao calendário esportivo nacional.

A novidade vem logo após o Brasil já ter garantido a sede dos Campeonatos Pan-Americanos de Ginástica Artística e Rítmica (categorias adulto e juvenil). Essas decisões foram tomadas na Assembleia Geral da UPAG, realizada entre 15 e 16 de junho, no Panamá.

Brasil sedia Pan de ginástica aeróbica após desistência de país

Inicialmente, o Pan-Americano de Ginástica Aeróbica seria no Chile. No entanto, com a mudança na gestão da Federação Nacional de Ginástica do Chile (Fenagichi), a nova diretoria optou por não sediar o evento, já que a candidatura não havia sido feita por eles. Com isso, o Brasil, que também havia se candidatado, assumiu a posição.

Ricardo Resende, Diretor Geral da CBG e Vice-Presidente da UPAG, celebrou a notícia:

— É com grande satisfação que confirmo: o Campeonato Pan-Americano de Ginástica Aeróbica de 2026 será realizado no Brasil. Já havíamos manifestado interesse na organização do evento, principalmente pela urgência em renovar os tablados da modalidade, que estão em uso há mais de uma década.

Ele destacou os benefícios práticos do Brasil ser sede do evento:

— Sediar o Pan nos permitirá adquirir, com até 80% de desconto, os novos equipamentos homologados internacionalmente, graças ao acordo da UPAG com a fornecedora oficial das últimas quatro edições dos Jogos Olímpicos. É um ganho estratégico para o fortalecimento da ginástica aeróbica brasileira.

Brasil estreou no Pan de Ginástica (Foto: Divulgação/ CBG)

— Durante a Assembleia, por uma questão de equilíbrio político e espírito de cooperação, optamos por retirar temporariamente nossa candidatura em favor do Chile, um país irmão. Mas, com o recuo oficial da nova gestão chilena, o Comitê Executivo ratificou o Brasil como nova sede. Essa decisão nos traz mais um grande evento internacional, mais investimentos em estrutura e mais visibilidade para a modalidade. Seguimos firmes no compromisso de desenvolver todas as disciplinas da ginástica no Brasil — finalizou.