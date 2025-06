Nesta quinta-feira (19), o Comitê Executivo da Panam Sports divulgou a lista das modalidades que integram o programa dos Jogos Pan-Americanos de Lima 2027, e o basquete estará ausente do evento pela primeira vez. Ao todo, 36 esportes foram escolhidos, levando em consideração as preferências dos 41 Comitês Olímpicos membros e do Comitê Organizador do evento.

Os Jogos Pan-Americanos são disputados desde 1951, com a primeira edição em Buenos Aires, na Argentina, e o basquete integrou o programa em todas as edições até Santiago 2023. O Brasil já conquistou onze ouros na modalidade na história do evento, com seis títulos no masculino e cinco no feminino.

A edição de 2027 será a segunda vez que a capital peruana recebe os Jogos Pan-Americanos, já que a cidade de Lima já foi anfitriã em 2019. A competição continental está programada para acontecer entre os dias 16 de julho a 1 de agosto.

Basquete está fora do programa pela primeira vez (Foto: CBB/Divulgação)

Outras novidades no programa

Além do basquete, outras três modalidades foram retiradas, em relação aos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023: boliche, raquetebol e breaking, que integrou os Jogos Olímpicos de Paris sem muito sucesso, estão fora do programa. A novidade ficou por conta do críquete, que entrou como esporte adicional para Los Angeles 2028.

Também adicionados no programa olímpico pelo Comitê Organizador de 2028, o softbol/beisebol e o squash, que já costumavam integrar o quadro dos Jogos Pan-Americanos, permanecem para a próxima edição, enquanto flag football e lacrosse não foram incluídos.

Veja a lista completa de modalidades