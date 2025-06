Mundial de Judô: Brasil desbanca França e disputa o bronze por equipes

O Brasil disputará mais uma medalha de bronze por equipes mistas no Mundial de Judô. Nesta sexta-feira (20), em Budapeste, a equipe brasileira caiu nas quartas de final da etapa classificatória, mas superou a França na repescagem por 4 a 1 e garantiu presença na luta por um lugar no pódio. As finais acontecem a partir das 13h (horário de Brasília).

Brasil x Alemanha

O caminho do Brasil na disputa por equipes começou com uma vitória tranquila sobre o time do Cazaquistão por 4 a 0 nas oitavas de final. Nas quartas, porém, o confronto com a Alemanha foi mais complicado. Rafael Macedo começou com derrota por waza-ari para Eduard Trippel, mas Bia Souza venceu Samira Bouizgarne por yuko, empatando o placar. Na sequência, derrota de Rafael Buzacari por waza-ari diante de Losseni Kone, mas o Brasil passou à frente com as vitórias de Shirlen Nascimento e Vinicius Ardina, no peso leve.

A definição ficaria com Rafaela Silva, na categoria até 70kg, contra Miriam Butereit. Apesar de conseguir encaixar um yuko, a brasileira acabou perdendo a luta por imobilização. No desempate do confronto, a mesma categoria foi sorteada e o confronto foi repetido. Mais uma vez, a alemã levou a luta para o solo e imobilizou a brasileira, que acabou com a eliminação nas quartas.

Brasil x França

O confronto na repescagem foi contra a França, atual bicampeã olímpica. Mesmo diante de um forte adversário, o Brasil não se intimidou e manteve a intensidade nas lutas. Bia Souza abriu o embate, com vitória por ippon sobre Julia Tolofua, em seu terceiro triunfo do dia. Na sequência, Leonardo Gonçalves encarou Tieman Diaby, e dominou a luta, confirmando a segunda vitória do Brasil.

Medalhista do individual, Shirlen Nascimento foi a terceira a entrar no tatame, em confronto equilibrado com Faiza Mokdar, mas a francesa levou o terceiro shido e o Brasil abriu 3 a 0 no confronto. Vinicius Ardina, em seguida, encarou o campeão mundial Joan Gaba, e acabou perdendo por ippon. O triunfo decisivo veio pelas mãos da bicampeã Rafaela Silva, que não tomou conhecimento de Marie Eve Gahie e venceu por ippon.

Competição por equipes encerra o Mundial de Judô (Foto: Divulgação/ IJF)

Como funciona a prova por equipes mistas

As equipes são formadas por seis judocas, sendo três mulheres das categorias até 57kg, até 70kg e acima de 78kg, e três homens das categorias até 73kg, até 90kg e acima de 100kg. A cada fase, cada atleta faz uma luta conforme a sua categoria e a equipe que vencer quatro confrontos primeiro é declarada vencedora. Em caso de empate, será sorteada uma categoria entre as seis para o combate definitivo.

