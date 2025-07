O Fortaleza anunciou nesta sexta-feira (18) a contratação de Jelena Todorovic. Aos 31 anos, a sérvia-australiana é a primeira mulher a comandar uma equipe masculina na NBB e a segunda treinadora mais jovem no comando de um time da liga brasileira, ficando atrás apenas de Gustavo de Conti, do Paulistano, que assumiu aos 30 anos.

continua após a publicidade

HISTÓRICO! Jelena Todorovic é a nova Treinadora Principal do Fortaleza Basquete Cearense! 🦅🦁



Com 31 anos de idade, a sérvia-australiana se tornará a primeira mulher a assumir o cargo de treinadora principal de uma equipe masculina de basquete no Brasil e se torna também a… pic.twitter.com/D4gLmbH1lL — NBB CAIXA (@NBB) July 18, 2025

Sobre ser a primeira técnica mulher na NBB, Jelena comentou em uma entrevista para a liga sobre seu desejo de inspirar jovens jogadoras.

— Quando comecei, não havia muitas referências que se parecessem comigo. É por isso que carrego essa responsabilidade com orgulho. Se a minha trajetória puder mostrar a pelo menos uma menina que o sonho dela é possível, que vale a pena lutar por ele, então eu já terei vencido — comentou.

— Eu venho da Sérvia, um país onde o basquete não é apenas um esporte, é um modo de vida, uma religião, parte da nossa identidade. Assim como o futebol é no Brasil. Eu não vejo o cargo de treinadora como algo de homem ou de mulher, vejo como uma questão de ser a pessoa certa para o trabalho. E eu trabalhei muito para me tornar essa pessoa — finalizou jelena Todorovic.

continua após a publicidade

➡️Estrelas do basquete do Corinthians apoiam projeto social em Diadema

Jelena e os irmão Antetokounmpo (Foto: Reprodução Instagram)

Carreira de Jelena Todorovic

Jelena tem um currículo expressivo, com passagens como assistente técnica do Orlando Magic, da NBA, em 2011; na seleção feminina da Sérvia no Mundial de 2022; e na seleção masculina da Grécia. Além disso, ela já treinou grandes nomes como Patty Mills, Josh Giddey, Nick Calathes, Giannis e Thanasis Antetokounmpo.

— Eu realmente acredito que o Brasil oferece a combinação ideal de desafio e oportunidade. É um país com uma rica tradição no basquete e um potencial enorme, um lugar onde posso continuar evoluindo como treinadora e, ao mesmo tempo, causar um impacto real no time e na comunidade como um todo. Estou empolgada para mergulhar na cultura, aprender português e viver intensamente o jeito brasileiro de ser — disse Todorovic.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte