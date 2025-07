Atletas de basquete do Corinthians projetam NBB 2026

Os jogadores de basquete do Corinthians, Victão e Lucas Cauê, renovaram com a equipe alvinegra para a temporada 2025/26 da NBB. A dupla participou do Jogo das Estrelas, do projeto Basquete Educa, no último sábado (19), em Diadema, São Paulo.

Na visão do ala-pivô, a renovação com a maioria do elenco do Timão da temporada passada demonstra o principal objetivo do clube dentro da principal liga de basquete brasileira.

— Estou muito feliz pela renovação com o clube e por dar continuidade a um trabalho. Agora a gente quer dar mais um passo. O Corinthians, todo ano, vem dando um passinho maior, tanto com o time quanto com toda a estrutura do clube. A gente tirou um 'fantasma' desde quando voltou para o NBB e não passava das oitavas; na última temporada a gente avançou, chegou às quartas, perdeu para o Flamengo, um dos times favoritos, e agora a gente quer estar brigando lá entre os quatro primeiros. Queremos chegar a uma semifinal de campeonato, a uma final, a gente quer elevar o nome do Corinthians — comentou Victão.

Lucas Cauê tem um pensamento similar ao companheiro e mira o título de campeão.

— Renovamos com mais de 70% da equipe. A gente ficou com muitos jogadores e isso mostra o quão forte é o nosso pensamento para essa temporada. O projeto continua, as principais peças ficaram. Ano passado a gente terminou muito bem, perdemos de 3 a 1 para o Flamengo, mas o que fica é que a gente jogou pau a pau com um time que tem um orçamento cinco vezes maior que o nosso. O principal objetivo é melhorar defensivamente e ser campeão de tudo, sempre — afirmou.

A temporada 2025/26 da NBB começa em outubro, mas o Corinthians disputa o campeonato Paulista, marcado para o início de agosto.

Projeto social de basquete conecta esporte e educação

Criado em 2018 pelo técnico Alex Adriano Gonçalves, o projeto Basquete Educa ajuda crianças e adolescentes entre 12 e 17 anos em situação de vulnerabilidade social, psicológica e comportamental. Atualmente, a iniciativa conta com quase 70 atletas, sendo 20 participantes do projeto social e o restante como jogadores pagantes.

Victão e Lucas Cauê participaram do Jogo das Estrelas, organizado pelo projeto, no último sábado (19), em Diadema.

— Nós somos atletas profissionais e a gente sabe da dificuldade que é virar um atleta profissional. Então, no fim do dia, se a gente puder contribuir um pouquinho para eles, poder fazer o dia deles melhor, mas acho que, especialmente no dia de hoje, que foi o Jogo das Estrelas, uma coisa bem descontraída também, acho que eles fizeram a gente melhor também — comentou Victão.