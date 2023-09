O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu Ana Moser do cargo de ministra do esporte, na quarta-feira (6). A ex-jogadora de vôlei, que foi a primeira mulher a ocupar a pasta, colecionou medalhas durante a trajetória profissional no voleibol, incluindo a primeira da Seleção Brasileira feminina em Olimpíadas.



Logo após a aposentadoria, ela desenvolveu um projeto social visando incentivar a prática do esporte entre crianças e adolescentes. A trajetória político-social de anos culminou na escolha como ministra. Abaixo, o Lance! relembra a carreira de Ana Moser como atleta.