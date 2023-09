Os Estados Unidos chegaram às quartas de final com certa desconfiaça, devido à derrota para a Lituânia no último duelo da fase de grupos. No entanto, os americanos atropelaram a Itália, 100 a 63. Do outro lado, porém, está a única seleção ainda invicta na Copa do Mundo. A Alemanha venceu a Letônia por um apertado 81 a 79 para chegar à sexta vitória consecutiva e garantir vaga entre as quatro melhores.