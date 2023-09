Treinador da Seleção Brasileira feminina no histórico título mundial de 1994, Miguel Ângelo da Luz vê muito potencial na atual geração masculina. O técnico acredita que a equipe poderia ter obtido um desempenho melhor do que a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de Basquete, mas vê com bons olhos o desenvolvimento desses jogadores ao longo do tempo. Ele também apontou a lesão do armador Raulzinho, ainda no primeiro jogo, como fator determinante para a queda precoce.