Os canadenses estão entre as quatro melhores seleções do Mundial. Eles enfrentaram a Eslovênia de Luka Doncic, do Dallas Marvericks e venceram por 100 a 89, com o destaque do jogo, Shai, do Oklahoma City Thunder, com 31 pontos, com 10 rebotes, sendo assim, conseguindo o duplo-duplo.