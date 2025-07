O Flamengo disputará a Copa Intercontinental da FIBA como representante brasileiro após a conquista da Champions League das Americas (BCLA), em abril de 2025. O torneio mundial acontecerá entre os dias 18 e 21 de setembro ainda neste ano. Como palco da competição, o Singapore Indoor Stadium, em Singapura, reunindo campeões de basquete dos seis continentes.

continua após a publicidade

➡️ Atletas de basquete do Corinthians projetam NBB 2026

O time carioca, vencedor da BCLA 2024/25, enfrentará cinco equipes: o Unicaja (atual campeão do torneio), o Utsunomiya Brex do Japão (campeão da BCLAsia 2025), o Illawarra Hawks da Austrália (campeão da Liga Nacional de Basquete), o Alahli SC da Líbia (campeão da Liga Africana de Basquete) e o United da NBA G League.

Esta será a segunda participação do Flamengo na competição intercontinental, após conquistar o título mundial em 2022. Para as equipes do Japão, Austrália e Líbia, o torneio marca a estreia na Copa Intercontinental.

continua após a publicidade

Singapura sedia o evento pelo terceiro ano consecutivo. As equipes serão divididas em dois grupos, com os vencedores de cada chave avançando para a final no dia 21 de setembro. Os vice-campeões disputarão o terceiro lugar, enquanto os terceiros colocados jogarão pela quinta posição.

A edição de 2025 será a 35ª da história da Copa Intercontinental da FIBA. O Secretário Geral da entidade, Andreas Zagklis, destacou a importância do evento.

continua após a publicidade

— A Copa Intercontinental da FIBA atingiu um novo marco a cada vez nos últimos três anos, realizando passo a passo o sonho de uma competição de clubes verdadeiramente intercontinental. A resposta dos clubes, das ligas, dos nossos parceiros e do público de Singapura foi extremamente positiva. Esta 35ª edição é a recompensa pela ousadia de sonhar, a consolidação de uma visão ousada — afirmou o dirigente.

Os ingressos para a competição começaram a ser vendidos em 17 de julho, com preços a partir de US$ 10. Além disso, entrada para os jogos do primeiro dia será gratuita por ordem de chegada.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte