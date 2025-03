A Sauber, equipe de Gabriel Bortoleto em 2025, anunciou que seu novo chefe de equipe, Jonathan Wheatley, assumirá a função a partir do dia 1º de abril deste ano. O time suíço já havia comunicado que pretendia antecipar para o início deste ano a chegada do inglês, originalmente programada para 2026. Jonathan foi diretor esportivo da Red Bull Racing, equipe de Max Verstappen. A RBR anunciou a saída de Wheatley em agosto de 2024.

continua após a publicidade

Jonathan Wheatley vai conciliar a gestão do time com o diretor técnico Mattia Binotto. Ambos reportarão ao presidente do conselho administrativo da Sauber, Gernot Dollner, e continuarão no comando da equipe após a transição para Audi, em 2026.

➡️ F1: McLaren anuncia renovação de Oscar Piastri por ‘múltiplos anos’

➡️ Oliver Bearman sonha com título da F1: ‘Você não tem 2ª chance no mundo’

Jonathan Wheatley esteve envolvido no polêmico GP de Abu Dhabi 2021

Jonathan Wheatley teve uma conversa com o diretor de prova Michael Masi (Foto: Red Bull)

O inglês ganhou notoriedade entre o público da Fórmula 1 por seu envolvimento no polêmico desfecho do GP de Abu Dhabi 2021. Na ocasião, enquanto Lewis Hamilton e Max Verstappen disputavam o título ponto a ponto, Jonathan Wheatley usou seu conhecimento do regulamento esportivo e teve uma conversa com o diretor de prova Michael Masi.

continua após a publicidade

Com habilidade, conseguiu dialogar com Masi via rádio, e o safety car foi recolhido uma volta antes do final, o que ajudou a definir o campeonato. O desfecho é conhecido: Max Verstappen conquistou seu primeiro título na Fórmula 1.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Já trabalhou com Piquet, Schumacher e Alonso

O britânico iniciou sua carreira na Fórmula 1 no início dos anos 1990. Sua primeira equipe foi a Benetton, em 1991, como mecânico júnior. Nesse período, Jonathan trabalhou com Nelson Piquet e, posteriormente, com Michael Schumacher.

continua após a publicidade

Nos anos seguintes, ele contribuiu para os títulos de Schumacher em 1994 e 1995, além do Mundial de Construtores em 1995. Devido ao seu bom desempenho, Wheatley foi promovido na equipe e assumiu o cargo de mecânico chefe em 2001. Permaneceu no time quando ele se transformou em Renault e trabalhou nos títulos conquistados por Fernando Alonso em 2005 e 2006.

Wheatley contribuiu para oito títulos do Campeonato Mundial de Construtores da Fórmula 1 entre 1995 e 2023: um como mecânico na Benetton (1995), um como mecânico chefe da Renault (2005), quatro como gerente de equipe na Red Bull (2010-2013) e dois como diretor esportivo da Red Bull (2022-2023).

A Fórmula 1 abre a temporada 2025 entre os dias 13 e 16 de março, no GP da Austrália, em Melbourne. O TL1 está marcado para a noite de quinta-feira (13), a partir das 22h30.