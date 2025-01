Wheatley chega a acordo com Red Bull e adianta liberação para assumir chefia da Sauber

A Sauber surpreendeu na manhã desta quarta-feira (15) ao anunciar a saída oficial de Alessandro Alunni Bravi do cargo de chefe de equipe com efeito imediato. A informação que se seguiu é que a decisão foi tomada em base também no fato que a situação de Jonathan Wheatley com a Red Bull foi facilitada, e o novo chefe chega muito antes do inicialmente esperado.

Alunni Bravi foi o chefe da Sauber nas temporadas 2023 e 2024, após a saída de Frédéric Vasseur rumo à Ferrari — para lugar de Mattia Binotto, agora homem que dá as cartas na Sauber/Audi —, mas estava evidente há meses que a posição tinha data de validade. Em agosto passado, a Audi anunciou que Wheatley é que seria o chefe a partir de 2026.

A questão é que Wheatley, que até o ano passado era diretor-esportivo e segundo na cadeia de comando da equipe dos energéticos, teria de cumprir o chamado período de carência até o fim de 2025. É algo de praxe quando um funcionário importante de uma equipe deixa os quadros, para evitar que segredos e informações mais recentes de um time caiam nas mãos do futuro empregador.

Com isso, a Sauber seguia em frente em 2025, último ano em que adota o nome de batismo antes da Audi assumir de vez o controle da equipe em 2026, só esperando Wheatley para a chefia. Mas há uma atualização. De acordo com o portal neerlandês RacingNews365, Wheatley chegou a um acordo com a Red Bull para encurtar o bloqueio e assumir a chefia da Audi ainda nos tempos de Sauber.

Jonathan Wheatley com a camisa da Red Bull (Foto: Red Bull)

Segundo o veículo, o acerto permite que Wheatley passe a trabalhar na Sauber a partir do dia 1º de abril. Assim, a chefia da equipe estará entregue a quem de direito após somente duas corridas na temporada 2025. Wheatley faria a estreia no pit-wall no GP do Japão, em Suzuka, terceira prova do ano, entre os dias 4 e 6 de abril.

No meio-tempo, será o executivo de operações e técnico, Binotto, cabeça do projeto, quem servirá como chefe interino na estreia de Gabriel Bortoleto na F1. O piloto brasileiro terá Nico Hülkenberg como companheiro de equipe na temporada 2025.

A Fórmula 1 está oficialmente de férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14–16 de março.