Liam Lawson na Fórmula 1: Quem é e curiosidades da carreira

Liam Lawson é um talentoso piloto neozelandês que vem ganhando destaque no automobilismo, especialmente na Fórmula 1. Sua trajetória, marcada por desempenhos impressionantes nas categorias de base e sua ascensão ao time principal da Red Bull Racing, chama a atenção de fãs e especialistas. Neste artigo, vamos explorar sua carreira, conquistas e curiosidades sobre esse promissor piloto. Saiba tudo sobre a carreira de Liam Lawson na Fórmula 1.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Biografia do piloto

Liam Lawson nasceu em 11 de fevereiro de 2002, na cidade de Hastings, Nova Zelândia. Criado em Pukekohe, uma região com forte tradição no automobilismo, ele iniciou sua jornada nas pistas ainda jovem. Seus pais chegaram a vender sua casa para financiar sua carreira no kart, demonstrando a dedicação necessária para chegar ao topo do automobilismo.

Desde cedo, Lawson mostrou talento ao vencer campeonatos de kart na Nova Zelândia. Aos 13 anos, começou sua transição para os monopostos, destacando-se no campeonato neozelandês de Fórmula Ford, onde conquistou o título em 2016-2017.

continua após a publicidade

Carreira pré-F1

A trajetória de Liam Lawson antes de chegar à Fórmula 1 foi intensa e cheia de conquistas:

Fórmula 4: Lawson competiu na Fórmula 4 australiana e alemã, terminando como vice-campeão em ambas. Toyota Racing Series: Em 2019, venceu esse prestigiado campeonato neozelandês, superando adversários de renome internacional. Fórmula 3: Competiu nas temporadas de 2019 e 2020, com bons desempenhos e vitórias marcantes. Fórmula 2: Na temporada de 2022, terminou em terceiro lugar no campeonato, consolidando sua reputação como um dos principais talentos da Red Bull Junior Team. Super Formula: Em 2023, competiu no Japão e terminou como vice-campeão, chamando a atenção por sua rápida adaptação e performances consistentes.

Números de Liam Lawson na Fórmula 1

Liam Lawson fez sua estreia na Fórmula 1 durante o Grande Prêmio da Holanda de 2023, substituindo Daniel Ricciardo na equipe AlphaTauri. Em sua curta passagem pela equipe, destacou-se ao marcar seus primeiros pontos no GP de Singapura.

Corridas disputadas: 11 (até 2024) Melhor resultado: 9º lugar Pontos na F1: 6 Equipes: AlphaTauri (RB) e Red Bull Racing Estreia: GP da Holanda 2023

Para 2025, foi anunciado como piloto titular da Red Bull Racing ao lado de Max Verstappen, substituindo Sergio Pérez.

Curiosidades de Liam Lawson na Fórmula 1