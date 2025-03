F1: McLaren anuncia renovação de Oscar Piastri por ‘múltiplos anos’

Oscar Piastri renovou seu contrato com a McLaren às vésperas do início da temporada 2025 da Fórmula 1. O anúncio foi feito nesta terça-feira (11), na semana do Grande Prêmio da Austrália, que marca o início do campeonato. A equipe britânica confirmou um novo acordo "plurianual" com o piloto australiano, que já tinha um contrato válido até o final de 2026. A duração exata da renovação não foi divulgada.

continua após a publicidade

➡️ Oliver Bearman sonha com título da F1: ‘Você não tem 2ª chance no mundo’

Piastri ingressou na F1 e na McLaren em 2023, e seu contrato foi estendido ainda naquele ano até o final de 2026. Agora, antes mesmo de 2025, a McLaren optou por renovar novamente, reforçando seu compromisso com o piloto.

— É uma ótima sensação saber que faço parte da visão de longo prazo da McLaren. A equipe acreditou em mim quando assinamos em 2022, e a jornada que tivemos nas duas últimas temporadas para ajudar a McLaren a voltar ao topo foi incrível — disse Piastri.

continua após a publicidade

Com essa renovação, a McLaren garante, no papel, pelo menos cinco anos de parceria entre Piastri e Lando Norris, que também renovou seu contrato na temporada passada, válido até 2027. Zak Brown, CEO da equipe, destacou a importância de Piastri.

Oscar Piastri e Lando Norris (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Ele não é apenas um piloto incrivelmente talentoso, mas sua ética de trabalho e adaptação à cultura da equipe tornaram a decisão de estender seu tempo na equipe uma escolha óbvia — afirmou Brown, que seguiu na mesma linha de Andrea Stella, chefe da McLaren.

continua após a publicidade

— Estender nossa parceria com o Oscar é um símbolo da nossa crença e confiança nele como piloto, além de ser um reflexo da nossa ambição compartilhada de continuar na luta, juntos, por campeonatos — elogiou Stella.

A McLaren chega a temporada 2025 com moral elevada, após conquistar o Mundial de Construtores de 2024 com Norris e Piastri, quebrando um longo jejum. A temporada da Fórmula 1 começa entre os dias 13 e 16 de março, com o GP da Austrália, em Melbourne.