A Netflix vai lançar um documentário sobre Andrea Kimi Antonelli, jovem promessa da Fórmula 1. A produção é fruto de uma parceria do streaming com a equipe Mercedes e o WhatsApp, e vai mostrar os bastidores da maior troca de pilotos da história recente da categoria. O trailer oficial será divulgado no dia 28 de abril.

continua após a publicidade

A estreia de “Por Dentro da Maior Troca de Pilotos da História da F1: O Assento” está prevista para o dia 5 de maio na plataforma.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ Ferrari adia atualizações e culpa formato sprint em Miami: ‘Pouco tempo para trabalhar’

Andrea Kimi Antonelli na Fórmula 1

Andrea Kimi Antonelli em Jeddah, na Arábia Saudita (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

Considerado uma das grandes promessas do esporte, Antonelli construiu uma trajetória impressionante nas categorias de base. Foi campeão da Fórmula 4 Italiana e Alemã em 2022, além da FRECA e da FRMEC em 2023, sem sequer passar pela Fórmula 3 antes de chegar à Fórmula 2.

Desenvolvido pela Mercedes desde cedo, o italiano de 18 anos acumulou experiências em testes privados e treinos com carros antigos da equipe. Quando Lewis Hamilton anunciou sua transferência para a Ferrari, Antonelli despontou como o nome mais promissor para o futuro da equipe alemã.

continua após a publicidade

➡️ Cláusula pode explicar má fase de Hamilton na Ferrari, diz jornal britânico

Em sua temporada de estreia na Fórmula 1, Kimi Antonelli ocupa atualmente a sexta colocação no campeonato, com 38 pontos, sendo o melhor novato no grid em 2025.