Maratona de Londres: onde assistir, horários e principais atrações

Os fãs de corridas de rua têm encontro marcado neste domingo, quando acontece a tradicional Maratona de Londres. Ao todo, serão 56 mil atletas percorrendo os 42.195km pelas ruas da capital britânica. Desses, nada menos que 1500 cadeirantes estarão em ação, na mais inclusiva edição do evento. A ESPN transmite, no Brasil, a largada para os corredores da elite masculina a partir das 5h35 (de Brasília). Já o começo para a elite feminina será às 5h05m (de Brasília) ➡️ Clique para assistir no Disney+.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

https://www.instagram.com/p/DI4aK4QNqr2/?img_index=1

Colunista de Atletismo do Lance!, o educador físico e jornalista Lauter Nogueira prevê uma prova com muitos atrativos na capital britânica:

- Será, provavelmente, a despedida do maior maratonista de todos os tempos, o queniano Eliud Kipchoge. Mas também tem algumas estreias muito aguardadas: Jacob Kiplimo (UGA) que traz títulos e medalhas olímpicas nos 5 e 10 mil metros. E também a queridinha da casa, Eilish McColgan, também oriunda das provas de pista e que promete fazer os britânicos esquecerem Paula Redcliff. Faz tempo, muito tempo, que não vemos um start list tão promissor. Será uma grande prova, com chances até de quebra de recordes mundiais.

Tetracampeão em Londres (em 2015, 2016, 2018 e 2019) e bicampeão olímpico, Kipchoge está de volta à prova pela primeira vez desde 2020, quando o evento foi realizado em um percurso, por conta da pandemia da Covid-19. Após os títulos na competição londrina, a estrela queniana, hoje com 40 anos, também triunfou em Tóquio e Berlim. Mas, em 2024, voltou à capital japonesa e ficou apenas em décimo, sendo que, em agosto, acabou desistir, durante o percurso, da maratona olímpica em Paris.

continua após a publicidade

- Aprendi a ser paciente. Tenho aprendido a ser, realmente, dedicado, a ser um atleta responsável nos treinos, na vida familiar e desportivo. E isso é o que tem me guiado a seguir no esporte nos últimos 22 anos - disse o multicampeão Kipchoge.

Como não poderia deixar de ser, a prova deste domingo tem um sabor muito especial para Kipchoge, que foi condecorado com o Prêmio John Disley Lifetime. Trata-se de uma homenagem, que leva o nome de um dos co-fundadores da prova, e reconhecimento a personalidades que têm demonstrado os valores do evento de unir o mundo e promover felicidade e um senso de conquista. :



- Sempre acredito que a Maratona de Londres é mais do que uma corrida, é um movimento. Em Londres, eles falam 300 línguas, é, verdadeiramente, uma casa para cada ser humano neste planeta. E, acima de tudo, a Maratona de Londres promove humanidade.

continua após a publicidade

Munyao tenta o bi da Maratona de Londres

No domingo, Kipchoge terá adversários do nível dos compatriotas Alexander Mutiso Munyao, atual campeão, e o estreante (na prova) Jacob Kiplimo, recordista mundial de meia-maratona. Também debutantes nessa tradicional maratona, os anfitriões Alex Yee e Eilish McColgan também devem brigar pelas primeiras colocações.

Em 2024, Munyao chegou em primeiro com o tempo de 2h04m01 e, por duas vezes, chegou a correr essa distância abaixo de 2h04, ambas em Valência, na Espnaha. Mas, na maratona olímpica em Paris, o queniano ficou apenas em 21º.

Duas das três mais rápidas da história em ação

Na disputa feminina, uma das atrações será a disputa entre duas das três mais rápidas da história: a holandesa Sifan Hassan e a etíope Tigst Assefa, respectivamente, ouro e prata na maratona olímpica de Paris, em 2024. A estrela da Holanda, por sinal, também venceu na capital londrina em 2023 e não participou ano passado.

Campeã da Maratona de Berlim em 2023, Já Assefa foi vice em 2024 em Londres, perdendo apenas para a recordista mundial, a queniana Peres Jepchirchir, que não tentará o bicampeonato no domingo.

https://www.instagram.com/p/DIzQYh5tEfW/

Abaixo, as principais estrelas da prova e seus melhores tempos:



Mulheres

Tigist Assefa (ETI) 2:11:53

Sifan Hassan (HOL) 2:13:44

Joyciline Jepkosgei (QUE) 2:16:24

Megertu Alemu (ETI) 2:16:34

Stella Chesang (UGA) 2:18:26



Homens

Eliud Kipchoge (KEN) 2:01:09

Sabastian Sawe (KEN) 2:02:05

Timothy Kiplagat (KEN) 2:02:55

Alexander Mutiso Munyao (KEN) 2:03:11

Milkesa Mengesha (ETH) 2:03:17

FICHA TÉCNICA: MARATONA DE LONDRES

Elite cadeirantes

📅 Dia: domingo, 27 de abril de 2025;

⏰ Horário: a partir das 4h50m (de Brasília);

🗺️ Local: Londres

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago)

FICHA TÉCNICA: MARATONA DE LONDRES

Elite feminina

📅 Dia: domingo, 27 de abril de 2025;

⏰ Horário: a partir das 5h05m (de Brasília);

🗺️ Local: Londres

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago)

FICHA TÉCNICA: MARATONA DE LONDRES

Elite masculina e largada geral

📅 Dia: domingo, 27 de abril de 2025;

⏰ Horário: a partir das 5h35m (de Brasília);

🗺️ Local: Londres

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming pago)