McLaren não espera rivalidade como Senna x Prost em Norris e Piastri

Em entrevista à Sky Sports, Zak Brown analisou a disputa envolvendo Lando Norris e Oscar Piastri na temporada 2025. O chefe da McLaren afirmou que não espera uma rivalidade nos moldes de Ayrton Senna e Alain Prost.

— Mas todo mundo sabe: é uma corrida, e vai acontecer. Mas estou muito confiante de que eles não vão forçar um ao outro a sair da pista. Não vejo nada parecido com o que aconteceu em Suzuka em 1989 ou 1990 acontecendo novamente com nenhum dos nossos pilotos. Acho que temos um relacionamento com nossos pilotos — e eles entre si — que lhes permite ter um duelo épico na pista e ainda apertar as mãos depois, mesmo que possa haver uma pequena batida no caminho — afirmou o chefe da McLaren.

Naquela época, os dois companheiros de equipe da McLaren, Alain Prost e Ayrton Senna, colidiram durante a intensa batalha pelo título mundial — com vantagem para Prost em 1989, que, na sequência, transferiu-se para a Ferrari. Em 1990, uma nova colisão no mesmo circuito deu a Senna o título da temporada.

Zak Brown no GP da Arábia Saudita, em Jeddah (Foto: Giuseppe CACACE / AFP)

'Acho que será apenas um acidente de corrida' disse Zak Brown

Zak Brown acredita que Lando Norris e Oscar Piastri acabarão se tocando durante a temporada. Para ele, isso será inevitável — mas nada preocupante.

— Acho que é mais uma questão de quando isso vai acontecer, e não se [vai acontecer]. Porque temos dois pilotos correndo lado a lado em 24 GPs, e um deles acabará tendo um freio travado. Acredito que será apenas um acidente de corrida. Não será tão emocionante como todos pensam — analisou o dirigente da McLaren.

