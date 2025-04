O capacete usado por Ayrton Senna no GP da Bélgica de Fórmula 1 de 1992 foi vendido em um leilão na Inglaterra por 720 mil libras (cerca de R$ 5,4 milhões na cotação atual). Devido às atuações do brasileiro, o objeto tem valor histórico, especialmente por um ato heroico: Senna salvou Érik Comas após um grave acidente durante os treinos livres.

Senna, que estava seguindo o carro de Comas, imediatamente parou e correu para o local do acidente para desligar o motor da Ligier de Comas, evitando uma possível explosão. Comas estava inconsciente com o pé no acelerador, o que colocava o veículo em risco de explosão. Senna também prestou os primeiros socorros e auxiliou na segurança de Comas até a chegada dos fiscais e da equipe médica.

Embora tenha terminado a corrida em quinto lugar, conquistando dois pontos, o ato de Senna em ajudar o colega em apuros é um dos momentos mais lembrados de sua carreira.

O ato de Senna em ajudar o colega em apuros é um dos momentos mais lembrados de sua carreira (Foto: JEAN-LOUP GAUTREAU / AFP)

Antes do capacete de Ayrton Senna, recorde pertencia a Charles Leclerc

Anteriormente, o capacete de Charles Leclerc, piloto da Ferrari havia sido leiloado por 262,7 mil libras (cerca de R$ 1,9 milhão), referente ao usado no GP de Mônaco de 2023. A renda do leilão do capacete do monegasco foi destinada às vítimas da região italiana de Emilia-Romagna, duramente atingida por chuvas severas e inundações recentemente.

Além do capacete usado no GP de Mônaco, Leclerc também leiloou outros itens pessoais, incluindo seu macacão de corrida, luvas e sapatos, que renderam 61.200 euros, 42.000 euros e 20.400 euros, respectivamente.

