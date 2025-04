Helio Castroneves vai disputar a Stock Car em 2025: ‘Muito feliz’

Helio Castroneves está de volta ao cenário do esporte a motor brasileiro e vai disputar a Stock Car Pro Series em 2025. O anúncio foi realizado nesta terça-feira (29) e traz ainda mais peso ao estelar grid da mais importante categoria do país. Aos 49 anos e com uma carreira que fala por si, Helinho correrá com a RTR Sport Team — equipe que fará sua estreia na Stock Car — e pilotará o Chevrolet Tracker.

A última vez que Castroneves disputou uma temporada completa em seu país natal foi em 1994, há 31 anos, quando competiu na Fórmula 3 Brasil e terminou como vice-campeão. Desde então, o piloto trilhou caminho internacional: primeiro na Europa e, a partir de 1996, nos Estados Unidos, onde se consolidou como um dos pilotos mais vitoriosos de sua geração. O currículo impressiona: quatro vitórias nas 500 Milhas de Indianápolis (2001, 2002, 2009 e 2021), três triunfos nas 24 Horas de Daytona (2021, 2022 e 2023) e o título do IMSA SportsCar, conquistado em 2020.

Sua primeira experiência na Stock Car aconteceu em 2012, quando participou como convidado da Shell Racing na Corrida do Milhão. Na ocasião, pilotou o Peugeot 408 Sedan #3 em Interlagos e finalizou em 14º lugar.

Agora, consagrado e cercado de grandes nomes no grid, Castroneves retorna ao automobilismo brasileiro mostrando que ainda tem muita lenha para queimar nas pistas.

'Muito feliz com o convite' diz Helio Castroneves

Lenda do automobilismo, Helio Castroneves vai disputar a BRB Stock Car em 2025 (Foto: IndyCar)

— Não vejo a hora de entrar na pista de Interlagos, que tanto amo, com meu Chevrolet Tracker. Estou muito feliz com o convite que o Lincoln Oliveira [CEO da Vicar] me fez e não pensei duas vezes na hora de aceitar, pois sou muito fã da categoria — principalmente agora, com o desafio redobrado da entrada do inédito conceito SUV — afirmou Helio, que seguirá com suas atividades nos Estados Unidos como sócio da Meyer Shank Racing — equipe que compete na Indy e no IMSA — além de continuar disputando as 500 Milhas de Indianápolis.

Nesta temporada, marcada pelo início de uma nova era na BRB Stock Car com a chegada da geração de carros SUV, Castroneves defenderá a RTR Sport Team. A equipe, baseada em Ribeirão Pires (SP) e comandada pelo empresário Maique Papareli, disputa a Stock Light desde meados de 2022. Assim, 2025 marcará sua ascensão à principal categoria do automobilismo nacional, ao lado de um dos maiores nomes da história do esporte a motor brasileiro.

— É uma honra anunciar Helio Castroneves como piloto da RTR Sport Team para a temporada 2025 da BRB Stock Car. Ter um nome com a história e o talento do Helio no nosso projeto é a realização de um grande sonho e um marco na trajetória da equipe. Estamos muito confiantes de que sua experiência e dedicação trarão resultados excepcionais, além de impulsionar ainda mais o crescimento da nossa equipe — afirmou Papareli.

A temporada da Stock Car começa neste fim de semana, entre 2 e 4 de maio, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.