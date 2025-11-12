Estrelas da seleção estão confirmadas no Campeonato Brasileiro de Squash

De 19 a 23 de novembro, Belo Horizonte será a capital nacional do squash. Isso porque a cidade mineira será sede do 46º Campeonato Brasileiro da modalidade, o principal do calendário nacional. Com a confirmação de 360 atletas, o evento promete movimentar BH com jogos de alto nível técnico e participação de atletas de todas as idades e categorias.

As partidas serão disputadas em 12 quadras distribuídas por três academias — BH Squash, Escola Mineira e Arena Squash — e contarão com a presença de grandes nomes da seleção brasileira, como a atual tricampeã, Laura Silva, de 17 anos, além de Pedro Mometto (vencedor em 2015, 2021 e 2023), Guilherme Melo, Renata Furletti (vice em 2024), Juliana Pereira e Murilo Penteado.

Além da presença de seis atletas da seleção brasileira, a categoria profissional, principal categoria da competição, conta com mais um grande atrativo: a premiação total de 60 mil reais no evento (30 mil para cada gênero).

Torneio mais aguardado de squash

- O Campeonato Brasileiro é o torneio mais aguardado pelos squashistas do país inteiro. A possibilidade de fazer o campeonato em Belo Horizonte é fantástica, pois os mineiros são apaixonados e entusiastas do Squash e a proximidade das três academias proporciona um conforto para os atletas participantes, pois a logística é muito boa para a disputa, além de ser uma boa oportunidade para que todos possam estar mais juntos durante a competição - disse o presidente da CBSquash, José Henrique Lopes.



O Campeonato Brasileiro encerra o calendário nacional de competições da modalidade no ano e reúne atletas de todas as faixas etárias e níveis técnicos. São 47 categorias de disputa, que variam do Sub-11 ao Master 70, do Profissional a seis diferentes classes de disputas amadoras, além de duas categorias de duplas (profissionais e amadoras em ambos os gêneros).

O evento contará com transmissão pelo canal da Confederação Brasileira de Squash (CBSquash) no YouTube.

SERVIÇO

46º Campeonato Brasileiro de Squash

De 19 a 23 de novembro, em Belo Horizonte/MG

Transmissão: canal oficial da CBSquash no YouTube