A estreia dos brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi no WTT Champions de Doha já tem horário definido. Nesta quarta-feira (6), o número 3 do mundo inicia o torneio diante do alemão Dimitrij Ovtcharov, a partir das 11h30 (horário de Brasília). Já Bruna entra em ação logo na sequência, a partir das 12h05 (de Brasília), contra a chinesa Chen Yi.

Os torneios de nível Champions reúnem os 32 melhores atletas do ranking e, na hierarquia do circuito internacional organizado pela World Table Tennis (WTT), ficam abaixo apenas dos Grand Smashes, comparados aos Grand Slams do tênis tradicional.

As partidas do WTT de Doha serão transmitidas pela CazéTV, no YouTube, e pelo SporTV, na TV fechada.

Cabeça de chave, Hugo busca título inédito

Terceiro melhor do mundo, após desempenhar temporada histórica em 2025, Hugo Calderano entra na disputa como segundo cabeça de chave e busca seu primeiro título em torneio da série Champions. Em 2024, ele foi vice-campeão em Incheon, na Coreia do Sul.

O adversário desta quarta-feira (7) é um velho conhecido do brasileiro. Hugo e Dimitrij Ovtcharov se enfrentaram em seis ocasiões, com três vitórias para cada lado. Aos 37 anos, o experiente alemão soma seis medalhas olímpicas e foi algoz de Calderano nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Desde então, porém, Hugo venceu os três jogos que disputaram, com um triunfo em 2023 e dois em 2024.

Bruna Takahashi no WTT Commander de Lima 2025 (Foto: World Table Tenis)

Bruna Takahashi tem páreo duro na estreia

O primeiro duelo do WTT Champions de Doha não deve ser fácil para Bruna Takahashi, que figura na 19ª posição do ranking mundial. Adversária da estreia, a chinesa Chen Yi é a oitava melhor do mundo e venceu Takahashi no único confronto entre as duas até então. O encontro aconteceu no Europe Smash de 2024 e terminou com vitória por 3 a 2 para a chinesa.

