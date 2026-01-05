Bruna Takahashi estreia em 2026 contra chinesa número oito do mundo

A mesatenista Bruna Takahashi conheceu, nesta segunda-feira (5), sua adversária na estreia da temporada 2026. No WTT Champions de Doha, no Catar, a brasileira enfrentará a chinesa Chen Yi. A competição tem início nesta quarta-feira (7) e vai até domingo (11).

É esperado que Takahashi tenha vida dura na partida. A adversária, além de representar a China - país expoente da modalidade -, é a número oito do mundo. Já a brasileira ocupa a 19ª posição do ranking, a segunda melhor não asiática na listagem.

As atletas estiveram frente a frente em apenas uma oportunidade. Foi nas oitavas de final do Europe Smash de 2024, disputado na Suécia. Na ocasião, em jogo disputado, Takahashi saiu derrotada por 3 a 2, nas parciais 11/9, 7/11, 9/11, 11/8 e 11/4.

Além de Takahashi, Calderano também conheceu seu adversário

Hugo Calderano inicia sua jornada em 2026 com um desafio de peso. O mesatenista brasileiro estreia no WTT Champions de Doha, no Catar, contra um velho conhecido do circuito mundial: o alemão Dimitrij Ovtcharov. O confronto marca o reencontro de dois atletas que já se enfrentaram em seis ocasiões, com três vitórias para cada lado.

Com 37 anos, Ovtcharov tem seis medalhas olímpicas, sendo dois bronzes individuais, o primeiro conquistado em Londres-2012 e o outro justamente na capital japonesa. Ele tem mais dois bronzes e duas pratas por equipes.

