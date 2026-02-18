F1: Russell marca melhor tempo do quarto dia de testes no Bahrein; Bortoleto é 10º
Piloto da Mercedes superou Charles Leclerc, que havia feito a volta mais rápida na sessão da manhã
A pré-temporada da Fórmula 1 2026 segue a todo vapor, e esta quarta-feira (18) foi o primeiro dia da segunda rodada de testes, no Bahrein. Após as sessões da manhã e da tarde, George Russel, da Mercedes, terminou com o melhor tempo. Já Gabriel Bortoleto, representante brasileiro na elite do automobilismo mundial, foi o 10º colocado.
O tempo que garantiu a Russell a melhor volta do dia foi de 1m33s459. Na parte matinal, Charles Leclerc, da Ferrari, foi quem obteve o melhor tempo (1min33s73). À tarde, ele foi superado por Oscar Piastri por três décimos e, já perto do fim, Russell garantiu a volta dominante desta quarta (18).
Bortoleto deu um susto antes mesmo do treino, já que sua Audi estava desmontada na garagem. No entanto, foi à pista 49 minutos depois da "largada". O brasileiro teve como melhor tempo um 1min35s263, que o garantiu o 10º lugar. Ele superou o companheiro de equipe Nico Hulkenberg, que pilotou pela manhã. Ao todo, a Audi somou 120 voltas; 71 delas do paulistano.
O Circuito Internacional do Bahrein, palco tradicional da pré-temporada, continua a receber as equipes para a avaliação final dos novos carros antes do início do campeonato. Os testes prosseguem até esta sexta-feira (20).
Confira o resultado do quarto dia de testes da F1 2026 no Bahrein
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
|Voltas
1º
George Russell
Mercedes
1m33s459
76
2º
Oscar Piastri
McLaren
+0s010
70
3º
Charles Leclerc
Ferrari
+0s280
70
4º
Lando Norris
McLaren
+0s593
54
5º
Kimi Antonelli
Mercedes
+0s699
69
6º
Isack Hadjar
Red Bull
+0s801
66
7º
Lewis Hamilton
Ferrari
+0s840
44
8º
Carlos Sainz
Williams
+1s654
55
9º
Franco Colapinto
Alpine
+1s795
60
10º
Gabriel Bortoleto
Audi
+1s804
71
11º
Alexander Albon
Williams
+2s231
55
12º
Liam Lawson
Racing Bulls
+2s294
61
13º
Oliver Bearman
Haas
+2s319
42
14º
Pierre Gasly
Alpine
+2s439
61
15º
Lance Stroll
Aston Martin
+2s515
26
16º
Esteban Ocon
Haas
+2s959
65
17º
Fernando Alonso
Aston Martin
+3s077
28
18º
Nico Hülkenberg
Audi
+3s282
49
19º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+3s310
75
20º
Valtteri Bottas
Cadillac
+3s339
35
21º
Sergio Pérez
Cadillac
+4s732
24
