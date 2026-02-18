menu hamburguer
F1: Russell marca melhor tempo do quarto dia de testes no Bahrein; Bortoleto é 10º

Piloto da Mercedes superou Charles Leclerc, que havia feito a volta mais rápida na sessão da manhã

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 18/02/2026
14:00
Mercedes nos testes de Bahrein da F1 2026 (Foto: Reprodução/ X)
A pré-temporada da Fórmula 1 2026 segue a todo vapor, e esta quarta-feira (18) foi o primeiro dia da segunda rodada de testes, no Bahrein. Após as sessões da manhã e da tarde, George Russel, da Mercedes, terminou com o melhor tempo. Já Gabriel Bortoleto, representante brasileiro na elite do automobilismo mundial, foi o 10º colocado.

O tempo que garantiu a Russell a melhor volta do dia foi de 1m33s459. Na parte matinal, Charles Leclerc, da Ferrari, foi quem obteve o melhor tempo (1min33s73). À tarde, ele foi superado por Oscar Piastri por três décimos e, já perto do fim, Russell garantiu a volta dominante desta quarta (18).

Bortoleto deu um susto antes mesmo do treino, já que sua Audi estava desmontada na garagem. No entanto, foi à pista 49 minutos depois da "largada". O brasileiro teve como melhor tempo um 1min35s263, que o garantiu o 10º lugar. Ele superou o companheiro de equipe Nico Hulkenberg, que pilotou pela manhã. Ao todo, a Audi somou 120 voltas; 71 delas do paulistano.

Bortoleto na pré-temporada do Bahrein (Foto: Giuseppe Cacace/ AFP)
Bortoleto na pré-temporada do Bahrein (Foto: Giuseppe Cacace/ AFP)

O Circuito Internacional do Bahrein, palco tradicional da pré-temporada, continua a receber as equipes para a avaliação final dos novos carros antes do início do campeonato. Os testes prosseguem até esta sexta-feira (20).

Confira o resultado do quarto dia de testes da F1 2026 no Bahrein

PosiçãoPilotoEquipeTempoVoltas

George Russell

Mercedes

1m33s459

76

Oscar Piastri

McLaren

+0s010

70

Charles Leclerc

Ferrari

+0s280

70

Lando Norris

McLaren

+0s593

54

Kimi Antonelli

Mercedes

+0s699

69

Isack Hadjar

Red Bull

+0s801

66

Lewis Hamilton

Ferrari

+0s840

44

Carlos Sainz

Williams

+1s654

55

Franco Colapinto

Alpine

+1s795

60

10º

Gabriel Bortoleto

Audi

+1s804

71

11º

Alexander Albon

Williams

+2s231

55

12º

Liam Lawson

Racing Bulls

+2s294

61

13º

Oliver Bearman

Haas

+2s319

42

14º

Pierre Gasly

Alpine

+2s439

61

15º

Lance Stroll

Aston Martin

+2s515

26

16º

Esteban Ocon

Haas

+2s959

65

17º

Fernando Alonso

Aston Martin

+3s077

28

18º

Nico Hülkenberg

Audi

+3s282

49

19º

Arvid Lindblad

Racing Bulls

+3s310

75

20º

Valtteri Bottas

Cadillac

+3s339

35

21º

Sergio Pérez

Cadillac

+4s732

24

➡️ F1: Ferrari testa dispositivo aerodinâmico inovador em Bahrein

