A pré-temporada da Fórmula 1 2026 segue a todo vapor, e esta quarta-feira (18) foi o primeiro dia da segunda rodada de testes, no Bahrein. Após as sessões da manhã e da tarde, George Russel, da Mercedes, terminou com o melhor tempo. Já Gabriel Bortoleto, representante brasileiro na elite do automobilismo mundial, foi o 10º colocado.

O tempo que garantiu a Russell a melhor volta do dia foi de 1m33s459. Na parte matinal, Charles Leclerc, da Ferrari, foi quem obteve o melhor tempo (1min33s73). À tarde, ele foi superado por Oscar Piastri por três décimos e, já perto do fim, Russell garantiu a volta dominante desta quarta (18).

Bortoleto deu um susto antes mesmo do treino, já que sua Audi estava desmontada na garagem. No entanto, foi à pista 49 minutos depois da "largada". O brasileiro teve como melhor tempo um 1min35s263, que o garantiu o 10º lugar. Ele superou o companheiro de equipe Nico Hulkenberg, que pilotou pela manhã. Ao todo, a Audi somou 120 voltas; 71 delas do paulistano.

Bortoleto na pré-temporada do Bahrein (Foto: Giuseppe Cacace/ AFP)

O Circuito Internacional do Bahrein, palco tradicional da pré-temporada, continua a receber as equipes para a avaliação final dos novos carros antes do início do campeonato. Os testes prosseguem até esta sexta-feira (20).

Confira o resultado do quarto dia de testes da F1 2026 no Bahrein

Posição Piloto Equipe Tempo Voltas 1º George Russell Mercedes 1m33s459 76 2º Oscar Piastri McLaren +0s010 70 3º Charles Leclerc Ferrari +0s280 70 4º Lando Norris McLaren +0s593 54 5º Kimi Antonelli Mercedes +0s699 69 6º Isack Hadjar Red Bull +0s801 66 7º Lewis Hamilton Ferrari +0s840 44 8º Carlos Sainz Williams +1s654 55 9º Franco Colapinto Alpine +1s795 60 10º Gabriel Bortoleto Audi +1s804 71 11º Alexander Albon Williams +2s231 55 12º Liam Lawson Racing Bulls +2s294 61 13º Oliver Bearman Haas +2s319 42 14º Pierre Gasly Alpine +2s439 61 15º Lance Stroll Aston Martin +2s515 26 16º Esteban Ocon Haas +2s959 65 17º Fernando Alonso Aston Martin +3s077 28 18º Nico Hülkenberg Audi +3s282 49 19º Arvid Lindblad Racing Bulls +3s310 75 20º Valtteri Bottas Cadillac +3s339 35 21º Sergio Pérez Cadillac +4s732 24

