Título inédito e orgulho nacional: 2025 foi o ano da carreira de Hugo Calderano

A febre do tênis de mesa no Brasil veio para ficar e o fenômeno se deve em grande parte às conquistas de Hugo Calderano, que fez a melhor temporada de sua carreira em 2025. Aos 29 anos, o atleta carioca brilhou ao conquistar o título inédito da Copa do Mundo da modalidade, além do vice Mundial. Os resultados do ano consolidaram o atleta como um dos melhores do mundo, fato confirmado pelo terceiro lugar no ranking.

Ao longo de todo o ano, Calderano figurou como cabeça de chave nos principais torneios do circuito mundial e se manteve entre os primeiros do ranking o que, por si só, é um feito relevante: o brasileiro é o único atleta de fora da Ásia e Europa a figurar entre os cinco melhores do planeta.

O auge veio em abril, quando Hugo conquistou a Copa do Mundo de Tênis de Mesa, em Macau. O título veio com vitória sobre o então número 1 do mundo, o chinês Lin Shidong, e marcou a primeira vez que um atleta das Américas levantou a taça.

A conquista chegou a gerar um abalo no cenário do tênis de mesa chinês, país dominante na modalidade. Logo após o título de Calderano, o então presidente da Associação Chinesa de Tênis de Mesa Liu Guoliang renunciou ao cargo sob a justificativa de que o esporte no país "precisava de mudanças".

Bruna Takahashi e Hugo Calderano no sorteio das chaves em Frankfurt (Divulgação/WTT)

Outro momento de destaque para Hugo veio no Mundial de tênis de mesa, disputado em Doha, em maio. Novamente, teve o melhor desempenho histórico para atletas fora da Europa e da Ásia e garantiu o vice-campeonato, após disputar a final com o chinês Wang Chuqin, que agora ocupa o topo do ranking.

Não foi apenas no simples que Hugo Calderano brilhou em 2025. A temporada também marcou o início oficial da parceria do número 1 do Brasil com a namorada Bruna Takahashi nas duplas mistas. Juntos, os dois conquistaram resultados relevantes no circuito, incluindo o título inédito do WTT Contender de Buenos Aires, em julho. Atualmente, os dois figuram em sexto lugar no ranking de duplas mistas.

Hugo Calderano tem clube no Rio (Foto: Calderano TM)

Mudanças importantes e futuro

Além do desempenho marcante em competições, em 2025 Hugo Calderano ainda inaugurou seu próprio centro de treinamento, o Calderano TM, localizado no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. A ideia é ter uma base para treinar no Brasil, com instalações e estrutura profissionais, que também podem ser oferecidas aos entusiastas do esporte para aulas e aluguel de mesas.

O ano de 2025 ainda marcou a despedida de Hugo do TTF Liebherr Ochsenhausen, clube alemão que defendeu por dez anos. Na última temporada no país, ainda houve tempo de garantir o título da Bundesliga ao lado da equipe, em junho.

Outra mudança importante anunciada por Calderano foi o início da parceria com o treinador cubano-brasileiro Paco Arado, a partir de 2026. A relação dos dois vem de longa data e promete trazer outros grandes feitos para o futuro de Hugo.

