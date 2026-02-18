F1: Ferrari testa dispositivo aerodinâmico inovador em Bahrein

A Ferrari agitou o paddock da Fórmula 1 nesta quarta-feira (18), no Bahrein, ao revelar seu novo e dispositivo aerodinâmico. Durante a manhã da nova rodada de testes de pré-temporada, no circuito de Bahrein, a equipe italiana instalou uma pequena asa em frente ao tubo de escape do SF-26, seu carro para 2026. Charles Leclerc foi o primeiro a testar a novidade, antes de Lewis Hamilton assumir o cockpit (posto de comando) no período da tarde. ➡️ F1: Ferrari chega para a segunda semana de testes no Bahrein com carro atualizado; veja todas as mudanças

O componente técnico, apelidado de FTM na garagem de Maranello, chamou imediatamente a atenção das equipes rivais. A solução foi implementada em uma área do carro onde as regras permitem dispositivos aerodinâmicos, desde que não ultrapassem 60mm do eixo.

A inovação só foi possível graças ao trabalho minucioso dos engenheiros da Ferrari, que reposicionaram o diferencial para a parte mais traseira do carro. Isso liberou o espaço sob a estrutura deformável, que foi projetado desde o início para acomodar o novo recurso.

Mudança necessária e inteligente

A aposta da escuderia está diretamente ligada às características das novas unidades de potência de 2026. Com a necessidade de recarregar a bateria, os fabricantes de motores usarão o propulsor de combustão interna também como gerador de eletricidade. Essa configuração mantém o V6 em rotações elevadas, produzindo gases de escape constantes mesmo em curvas de baixa e média velocidade, o que potencializa a função da nova asa.

Se a inovação confirmar as vantagens esperadas, os concorrentes enfrentarão um desafio e tanto. Implementar algo similar exigiria redesenhar completamente a parte traseira de seus carros, um esforço logístico e financeiro considerável.

O real impacto do FTM no desempenho do SF-26 durante as corridas da temporada 2026 ainda será determinado, mas a equipe já garantiu o posto de ousadia tecnológica da pré-temporada.

