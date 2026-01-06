Heptacampeão mundial do skate, Nyjah Huston relata fratura craniana após acidente

O ano de 2026 não começou fácil para o astro do skate Nyjah Huston. Na última segunda-feira (5), ele relatou, em seu perfil nas redes sociais, que sofreu um grave acidente durante treinamentos e foi hospitalizado com fratura no crânio e na órbita ocular. Apesar do susto, o atleta de 31 anos tranquilizou os fãs e disse que segue em recuperação.

— Um lembrete cruel de como andar de skate em corrimãos enormes pode ser arriscado. Crânio fraturado, órbita ocular fraturada. Levando um dia de cada vez. Espero que vocês tenham tido um Ano Novo melhor do que o meu. Vivemos para lutar outro dia - escreveu Nyjah.

O skatista publicou fotos do momento após o acidente, em que ele aparece amparado pelos colegas de treino e recebendo atendimento médico da equipe de paramédicos. Ele também compartilhou uma foto no leito do hospital, já em recuperação.

Momento em que Nyjah Huston foi socorrido pelos paramédicos (Foto: Reprodução/ Instagram)

Nyjah Huston se mantém no pódio do Super Crown

Em dezembro de 2025, Nyjah Huston esteve no Brasil para a disputa do SLS Super Crown, em São Paulo. Sete vezes campeão da liga e medalhista olímpico, o norte-americano terminou em terceiro lugar na final masculina. Na ocasião, ele não poupou elogios ao fenômeno japonês Ginwoo Onodera, que se sagrou campeão em sua primeira participação no evento, aos 15 anos.

— Era só uma questão de tempo para ele começar a ganhar um monte de títulos, definitivamente esse é só o começo pra ele. Só estou grato por ainda ter a chance de dividir a pista com esses caras, porque se você me perguntasse, há 16 anos, se hoje eu ainda estaria competindo numa final como essa, eu responderia "Nem a pau! De jeito nenhum!" - declarou.

