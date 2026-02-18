Olimpíadas de Inverno: Edson Bindilatti será porta-bandeira no Brasil na Cerimônia de Encerramento

Nesta quarta-feira (18), Edson Bindilatti foi anunciado como porta-bandeira do Brasil na Cerimônia de Encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. O atleta é piloto de bobsled nas categorias 2-man e 4-man e participa de sua sexta edição de Olimpíadas, estabelecendo o recorde brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ A última dança no gelo: Edson Bindilatti é história do Brasil no bobsled

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O comunicado foi feito por Marco La Porta, Presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB). Segundo ele, a escolha é uma forma de homenagear Edson por toda a sua trajetória no esporte.

— Por ser uma referência nos Jogos Olímpicos de Inverno e liderar esta equipe fantástica do bobsled, não havia como fugir do Bindilatti. Ele será homenageado como nosso porta-bandeira. A história dele não é apenas nos Jogos de Inverno. O Edson é um grande atleta do esporte olímpico brasileiro. Seis Jogos Olímpicos é para poucos.

continua após a publicidade

A cerimônia marcará o último ato de Edson em Jogos Olímpicos. O atleta havia divulgado a aposentadoria após Pequim 2002, mas foi convencido a voltar à ação. Ele carregará as bandeiras pela terceira vez. As outras foram na abertura de Pyeongchang 2018 e de Pequim 2022.

Em Milão-Cortina 2026, Edson Bindilatti, em dupla com Luís Bacca, conquistou a melhor marca do Brasil nas Olimpíadas de Inverno. Na categoria 2-man, os atletas anotaram 59s22. Assim, terminaram na 24ª posição, superando a melhor marca até então, que era um 27º lugar.

continua após a publicidade

Agora, as atenções se voltam para o four-man (quarteto). A disputa está marcada para o próximo sábado (21), às 6h (horário de Brasília).

Descida 1 e 2 do do Bobsled 2-man com a dupla brasileira Edson Bindilatti eLuis Bacca nos Jogos Olímpicos de Inverno Milao-Cortina 2026 (Foto: Gabriel Heusi/ COB)

➡️ Brasil alcança melhor marca da história no bobsled nas Olimpíadas de Inverno

Sobre a Cerimônia de Encerramento de Milão-Cortina 2026

O evento acontecerá na Arena Di Verona, na Itália, tradicional anfiteatro romano considerado Patrimônio Mundial da UNESCO. A Cerimônia de Encerramento está marcada para o próximo domingo (22), às 16h (de Brasília).

🤑⛷️ Aposte em seu atleta favorito!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.