Hugo Calderano estreia 2026 contra 'algoz-freguês' do circuito

Hugo Calderano inicia sua jornada em 2026 com um desafio de peso. O mesatenista brasileiro estreia no WTT Champions de Doha, no Catar, contra um velho conhecido do circuito mundial: o alemão Dimitrij Ovtcharov. O confronto marca o reencontro de dois atletas que já se enfrentaram em seis ocasiões, com três vitórias para cada lado.

A última derrota de Calderano para Ovtcharov aconteceu nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Na ocasião o brasileiro começou o jogo em alto nível, abrindo 2 sets a 0, mas acabou levando a virada e caiu por 4 sets a 2, com parciais de 7/11, 5/11, 11/8, 11/7, 11/8 e 11/2.

Após a dura derrota, Hugo vem de uma sequência positivia sobre o veterano, com outras três vitórias, uma em 2023 e duas em 2024.

Com 37 anos, o alemão tem seis medalhas olímpicas, sendo dois bronzes individuais, o primeiro conquistado em Londres-2012 e o outro justamente na capital japonesa. Ele tem mais dois bronzes e duas pratas por equipes.

Hugo Calderano no WTT Champions de Frankfurt 2025 (Foto: World Table Tennis)

Retrospecto entre Calderano e Ovtcharov

Competição Ano Fase Vencedor Placar Open da Áustria 2014 Oitavas Ovtcharov 4 x 0 Open do Qatar 2018 Semifinal Calderano 4 x 3 Jogos Olímpicos (Tóquio) 2021 Quartas Ovtcharov 4 x 2 WTT Cup Finals (Xinxiang) 2022 Oitavas Calderano 3 x 2 WTT Contender (Durban) 2023 Semifinal Calderano 3 x 0 WTT Champions (Frankfurt) 2023 Oitavas Ovtcharov 3 x 2

Bruna Takahashi encara 8° do mundo

A brasileira, número 19 do mundo e segunda melhor não asiática do ranking, vai enfrentar a chinesa Chen Yi, que terá a vantagem de jogar em casa. Além do apoio da torcida, a adversária ocupa atualmente a oitava posição do ranking mundial.

As duas se enfrentaram apenas uma vez, no Smash da Suécia, em 2025. Na ocasião, Chen Yi levou a melhor, mas em um confronto equilibrado decidido apenas no último set, com o placar de 3 a 2.