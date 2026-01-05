Hugo Calderano estreia 2026 contra 'algoz-freguês' do circuito
A competição no Catar acontece entre quarta-feira (7) e domingo (11)
- Matéria
- Mais Notícias
Hugo Calderano inicia sua jornada em 2026 com um desafio de peso. O mesatenista brasileiro estreia no WTT Champions de Doha, no Catar, contra um velho conhecido do circuito mundial: o alemão Dimitrij Ovtcharov. O confronto marca o reencontro de dois atletas que já se enfrentaram em seis ocasiões, com três vitórias para cada lado.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
A última derrota de Calderano para Ovtcharov aconteceu nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Na ocasião o brasileiro começou o jogo em alto nível, abrindo 2 sets a 0, mas acabou levando a virada e caiu por 4 sets a 2, com parciais de 7/11, 5/11, 11/8, 11/7, 11/8 e 11/2.
Após a dura derrota, Hugo vem de uma sequência positivia sobre o veterano, com outras três vitórias, uma em 2023 e duas em 2024.
Com 37 anos, o alemão tem seis medalhas olímpicas, sendo dois bronzes individuais, o primeiro conquistado em Londres-2012 e o outro justamente na capital japonesa. Ele tem mais dois bronzes e duas pratas por equipes.
Retrospecto entre Calderano e Ovtcharov
|Competição
|Ano
|Fase
|Vencedor
|Placar
Open da Áustria
2014
Oitavas
Ovtcharov
4 x 0
Open do Qatar
2018
Semifinal
Calderano
4 x 3
Jogos Olímpicos (Tóquio)
2021
Quartas
Ovtcharov
4 x 2
WTT Cup Finals (Xinxiang)
2022
Oitavas
Calderano
3 x 2
WTT Contender (Durban)
2023
Semifinal
Calderano
3 x 0
WTT Champions (Frankfurt)
2023
Oitavas
Ovtcharov
3 x 2
Bruna Takahashi encara 8° do mundo
A brasileira, número 19 do mundo e segunda melhor não asiática do ranking, vai enfrentar a chinesa Chen Yi, que terá a vantagem de jogar em casa. Além do apoio da torcida, a adversária ocupa atualmente a oitava posição do ranking mundial.
As duas se enfrentaram apenas uma vez, no Smash da Suécia, em 2025. Na ocasião, Chen Yi levou a melhor, mas em um confronto equilibrado decidido apenas no último set, com o placar de 3 a 2.
- Matéria
- Mais Notícias