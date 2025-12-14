Esnobado! Mesmo após nocaute brilhante, Melk Costa não leva bônus do UFC
O brasileiro Melquizael Costa venceu sua quarta luta no UFC em 2025, mas tem motivos para deixar o ano com um pouco decepção. Isso porque o peso pena foi esnobado pelos chefões do Ultimate e não recebeu nenhum bônus de performance, apesar do espetacular nocaute dado em Morgan Charriere, da França.
O UFC preferiu premiar os dois vencedores das duas lutas principais do evento. O argentino radicado em São Paulo Kevinn Vallejos e o angolano Manel Kape receberam US$ 50 mil (R$ 270 mil) pelas vitórias diante de Giga Chikadze e Brandon Royval, respectivamente.
Vallejos conquistou o nocaute de forma brilhante, com um soco rodado e depois conferindo no ground and pound após um primeiro round difícil. Manel Kape, por sua vez, foi dominante e necessitou de menos de um round para apagar Brandon Royval com brutais socos.
Melk levantou a torcida do Brasil no UFC
Melk Costa levantou a torcida brasileira na madrugada deste sábado, ao nocautear de forma brutal o francês Morgan Charriere. Em pouco mais de um minuto de luta, Costa acertou um chute veloz, que atravessou a guarda de Charriere e o apagou instantaneamente. Mostrando espírito esportivo, Melquizael ameaçou ir para o confere, mas ao ver o adversário nocauteado, recolheu os punhos.
A vitória de Melk acabou sendo a última do MMA brasileiro no UFC em 2025. Porém, antes de Melk, o Brasil conquistou outras três importantes vitórias no último evento do Ultimate do ano: Joanderson Brito, Luana Santos e Guilherme Pat venceram Isaac Thomson, Melissa Croden e Allen Frye Jr., respectivamente.
FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 112
📆 Data: 13 de dezembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 21h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Apex, em Las Vegas (EUA)
Card Principal
Peso mosca (até 56,7 Kg): Manel Kape venceu Brandon Royval por nocaute no primeiro round
Peso pena (até 65,7 Kg): Kevin Vallejos venceu Giga Chikadze por nocaute no segundo round
Peso médio (até 83,9 Kg): Cezary Oleksiejczuk venceu Cesar Almeida por decisão unânime
Peso pena (até 65,7 Kg): Melquizael Costa venceu Morgan Charriere por nocaute no primeiro round
Peso pesado (até 120,2 Kg): Kennedy Nzechukwu e Marcus Buchecha empataram de forma unânime
Peso casado (até 72,5kg): King Green venceu Lance Gibson Jr por decisão dividida
Card Preliminar
Peso palha (até 52,1 Kg): Amanda Lemos x Gillian Robertson Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Yaroslav Amosov venceu Neil Magny por finalização (triângulo de mão) no primeiro round
Peso pena (até 65,7 Kg): Joanderson Brito venceu Isaac Thomson por decisão unânime
Peso pesado (até 120,2 Kg): Steven Asplund venceu Sean Sharaf por nocaute técnico no segundo round
Peso galo (até 61,2 Kg): Luana Santos venceu Melissa Croden por decisão unânime
Peso pesado (até 120,2 Kg): Guilherme Pat venceu Allen Frye Jr por decisão unânime
Peso mosca (até 56,7 Kg): Jamey-Lyn Horth venceu Tereza Bleda por nocaute técnico no primeiro round
