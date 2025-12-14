Web reage a nocaute avassalador de brasileiro no UFC: 'Que chutaço!'
Melquizael Costa colocou Morgan Charriere para dormir com um chute certeiro
Melquizael Costa conquistou a maior vitória de sua carreira no UFC Fight Night deste sábado. O peso pena soltou um incrível chute alto, que atravessou a guarda de Morgan Charriere e nocauteou o francês ainda no primeiro round da luta entre os dois. E os torcedores brasileiros comemoraram muito a atuação do ''Dálmata''.
O triunfo sobre Charriere foi o quinto seguido de Melk, que desponta definitivamente como uma das maiores promessas da divisão, que já teve José Aldo como campeão. Costa teve quatro vitórias apenas em 2025 e fechou o ano com chave de ouro.
Se no seu último triunfo, Melquizael conquistou o bônus de luta da noite junto com o adversário Julian Erosa, agora parece certo que o brasileiro ganhará mais US$ 50 mil, desta vez como bônus de performance da noite.
Veja as principais reações da luta
Veja o vídeo do nocaute de Melk Costa no UFC
Resultados do UFC Fight Night (até agora)
Peso mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Manel Kape - ainda por acontecer
Peso pena (até 65,7 Kg): Giga Chikadze x Kevin Vallejos - ainda por acontecer
Peso médio (até 83,9 Kg): Cesar Almeida x Cezary Oleksiejczuk - ainda por acontecer
Peso pena (até 65,7 Kg): Melquizael Costa venceu Morgan Charriere por nocaute no primeiro round
Peso pesado (até 120,2 Kg): Kennedy Nzechukwu e Marcus Buchecha empataram de forma unânime
Peso casado (até 72,5kg): King Green venceu Lance Gibson Jr por decisão dividida
Card Preliminar
Peso palha (até 52,1 Kg): Amanda Lemos x Gillian RobertsonPeso meio-médio (até 77,1 Kg): Yaroslav Amosov venceu Neil Magny por finalização (triângulo de mão) no primeiro round
Peso pena (até 65,7 Kg): Joanderson Brito venceu Isaac Thomson por decisão unânime
Peso pesado (até 120,2 Kg): Steven Asplund venceu Sean Sharaf por nocaute técnico no segundo round
Peso galo (até 61,2 Kg): Luana Santos venceu Melissa Croden por decisão unânime
Peso pesado (até 120,2 Kg): Guilherme Pat venceu Allen Frye Jr por decisão unânime
Peso mosca (até 56,7 Kg): Jamey-Lyn Horth venceu Tereza Bleda por nocaute técnico no primeiro round
