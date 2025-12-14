VÍDEO: Kape vence última luta do UFC em 2025; brasileiros brilham
Angolano nocauteou Brandon Royval na luta principal do UFC Fight Night
O angolano Manel Kape atropelou Brandon Royval na última luta do UFC em 2025 e agora se credencia como um dos principais candidatos a ser o primeiro desafiante de Joshua Van, atual campeão peso mosca - principalmente se Alexandre Pantoja precisar ficar fora por muito tempo por conta da lesão sofrida. Antes do duelo de moscas, o Brasil teve seis atletas em ação, conquistou quatro vitórias, sofreu uma derrota e teve um empate.
Com instinto matador, Kape caçou Royval durante todo o tempo no primeiro round, enquadrando o norte-americano no cage e construindo sequência após sequência o nocaute.
Se recusando a deixar golpes sem resposta, o angolano deu bons chutes baixos, trocou a base para confundir Royval até que encaixou a sequência vencedora, que lhe garantiu a vitória. Com o microfone na mão, ele exigiu uma chance pelo cinturão.
- Eu sou seu pai, Joshua Van. Você sabe que se eu não tivesse tido uma lesão no meio do ano, eu seria o campeão agora. Vamos lá. Esteja pronto, vou tirar suas fraldas e te vencer ao vivo - disparou Kape.
Melk com grande nocaute no UFC
O peso pena Melquizael Costa conquistou a maior vitória de sua carreira até agora no card principal do UFC Fight Night. O brasileiro conquistou um nocaute incrível, ao soltar um chute alto que atravessou a guarda de Morgan Charriere e nocauteou o francês ainda no primeiro round do duelo.
➡️Veja o nocaute avassalador de Melk Costa
O triunfo sobre Charriere foi o quinto seguido do ''Dálmata'', que agora desponta definitivamente como uma das maiores promessas da divisão do peso pena, que já teve José Aldo como campeão. Costa teve quatro vitórias apenas em 2025 e fechou o ano com chave de ouro. Foram dois triunfos por decisão, um por finalização e agora um por nocaute.
Cesinha e Buchecha decepcionam
Além de Melk, outros dois brasileiros estiveram em ação no card principal do UFC Fight Night Las Vegas. Marcus Buchecha, lenda do jiu-jitsu, acabou empatando com Kennedy Nzechukwu, enquanto Cesinha Almeida perdeu para Cezary Oleksiejczuk.
Buchecha perdeu dois rounds, mas por Kennedy ter perdido um ponto no segundo assalto, o brasileiro ganhou o round por 10-8, proporcionando o empate unânime dos juízes laterais. Apesar de ser um dos maiores nomes do jiu-jitsu, Marcus segue sem vitórias no UFC.
Já o kickboxer Cesinha Almeida não foi páreo para o jogo de quedas e chão do polonês. Cezary, que treina e mora em São Paulo, usou todo o seu arsenal do wrestling para conquistar sua primeira vitória no UFC.
Brasileiros invictos nas preliminares do UFC
No card preliminar, todos os brasileiros se deram bem. Mesmo com uma luta a menos, já que Amanda Lemos não pôde enfrentar Gillian Robertson, o Brasil passou invicto na porção inicial do UFC Fight Night.
Guilherme Pat teve excelente estreia no peso pesado, dominando o duelo diante de Allen Frye Jr e vencendo na decisão unânime dos juízes laterais.
Luana Santos colocou seu judô para jogo e, mesmo tendo a desvantagem de força contra Melissa Croden, conseguiu uma excelente vitória e usou as quedas de quadril para garantir sua segunda vitória seguida no peso galo. No discurso pós-triunfo, a brasileira desafiou a francesa Nora Cornolle.
Já Joanderson Brito teve que lidar com uma mudança de oponente durante a semana e, apesar da qualidade do novo adversário, usou sua experiência para vencer. Diante de um excelente Isaac Thomson, ''Tubarão'' precisou usar todo o seu arsenal para se recuperar das duas derrotas seguidas anteriores. Joanderson venceu na decisão unânime e se recolocou no caminho das vitórias dentro do UFC.
FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 112
📆 Data: 13 de dezembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 21h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Apex, em Las Vegas (EUA)
Card Principal
Peso mosca (até 56,7 Kg): Manel Kape venceu Brandon Royval por nocaute no primeiro round
Peso pena (até 65,7 Kg): Kevin Vallejos venceu Giga Chikadze por nocaute no segundo round
Peso médio (até 83,9 Kg): Cezary Oleksiejczuk venceu Cesar Almeida por decisão unânime
Peso pena (até 65,7 Kg): Melquizael Costa venceu Morgan Charriere por nocaute no primeiro round
Peso pesado (até 120,2 Kg): Kennedy Nzechukwu e Marcus Buchecha empataram de forma unânime
Peso casado (até 72,5kg): King Green venceu Lance Gibson Jr por decisão dividida
Card Preliminar
Peso palha (até 52,1 Kg): Amanda Lemos x Gillian RobertsonPeso meio-médio (até 77,1 Kg): Yaroslav Amosov venceu Neil Magny por finalização (triângulo de mão) no primeiro round
Peso pena (até 65,7 Kg): Joanderson Brito venceu Isaac Thomson por decisão unânime
Peso pesado (até 120,2 Kg): Steven Asplund venceu Sean Sharaf por nocaute técnico no segundo round
Peso galo (até 61,2 Kg): Luana Santos venceu Melissa Croden por decisão unânime
Peso pesado (até 120,2 Kg): Guilherme Pat venceu Allen Frye Jr por decisão unânime
Peso mosca (até 56,7 Kg): Jamey-Lyn Horth venceu Tereza Bleda por nocaute técnico no primeiro round
