Equipe da NBA surpreende e demite técnico a nove jogos dos playoffs

A nove jogos do fim da temporada, o Memphis Grizzlies anunciou a demissão do técnico Taylor Jenkins. O gerente-geral da franquia, Zach Kleiman, divulgou um comunicado de agradecimento nesta sexta-feira (28). O novo comandante da equipe, que ocupa a quinta posição da Conferência Oeste da NBA, ainda não foi informado.

continua após a publicidade

- Estou genuinamente agradecido pelas contribuições de Taylor para este time e esta cidade nas últimas seis temporadas. Esta foi uma decisão difícil. Afinal, vimos o desenvolvimento consistente e tangível de nossos jogadores, e o sucesso geral sob a liderança dele. Desejo a Taylor o melhor daqui para frente em sua carreira - escreveu Kleiman.

➡️ NBA terá MVP de fora dos Estados Unidos pelo sétimo ano consecutivo

A decisão pegou a comunidade da NBA de surpresa. Afinal, tudo indica que os Grizzlies conseguirão vaga nos playoffs. Agora, o novo técnico precisará se ajustar às pressas para a pós-temporada decisiva. Jenkins, que é o treinador com mais vitórias na história da franquia, foi informado pessoalmente da decisão nesta sexta-feira.

continua após a publicidade

Depois de uma temporada 2023/24 complicada, com lesões sérias e a suspensão de 25 jogos do astro Ja Morant, o Memphis Grizzlies surpreende positivamente na atual edição da NBA. No entanto, o momento não era dos melhores. A equipe perdeu quatro dos últimos cinco jogos. No mais recente, contra o líder da conferência Oklahoma City Thunder, foi derrotada por 125 a 104.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Taylor Jenkins treinava os Grizzlies desde 2019, após seis anos como assistente em outras franquias. Foram 464 jogos no comando da equipe de Memphis, com 250 vitórias, que representam um aproveitamento de 54%.

continua após a publicidade

Taylor Jenkins, técnico demitido do Memphis Grizzlies (Foto: Soobum Im / AFP)

➡️ JJ Redick expressa preocupação para reta final da temporada do Lakers

Próximos compromissos do Memphis Grizzlies na NBA

Ainda sem técnico definido, o Memphis Grizzlies entra em quadra pela NBA neste sábado (29), quando enfrenta o Los Angeles Lakers dentro de casa, no FedEx Forum. A partida representa um confronto direto: com campanhas idênticas, as franquias duelam pela quarta posição do Oeste, que garante um mando de quadra a mais em eventual série de sete jogos na primeira rodada dos playoffs. Veja a classificação da conferência abaixo.